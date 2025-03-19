Генштаб ВСУ рассказал, на каких направлениях фронта самые интенсивные бои (карты)
На фронте за прошедшие сутки зафиксировано 140 боевых столкновений. Больше всего боев зафиксировано на Покровском, Торецком и Курском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 65 авиационных ударов, сбросил 81 КАБ, привлек для поражения почти 2200 дронов-камикадзе. Также враг совершил 5300 артиллерийских обстрелов, в том числе 88 - из реактивных систем залпового огня.
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 16 районов сосредоточения личного состава, две пушки и склад вооружения и военной техники захватчиков.
Ситуация на направлениях
На Харьковском направлении враг 10 раз тщетно пытался продвинуться в районе Волчанска и в сторону Малой Шапковки.
На Купянском направлении вчера состоялось пять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от населенных пунктов Петропавловка и Загрызово.
На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Ямполовки, Надежды и в направлении Зеленой Долины и Нового.
На Северском направлении украинские войска отбили две атаки противника в районе населенного пункта Верхнекаменское.
На Краматорском направлении враг совершил шесть атак на позиции украинских войск в районах Часового Яра, Курдюмовки, Орехово-Васильевки и в направлении Маркового и Предтечино.
За прошедшие сутки на Торецком направлении враг 21 раз атаковал украинские подразделения в районах Озаряновки, Дружбы, Торецка.
На Покровском направлении в течение минувших суток украинские защитники остановили 39 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Александрополь, Зеленое Поле, Елизаветовка, Луч, Котлино, Преображенка, Котляровка, Зверево, Удачное, Андреевка и в сторону Алексеевки.
На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 9 атак захватчиков в районе Константинополя.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили две атаки противника в направлении Привольного и Свободного Поля.
На Ореховском направлении украинские защитники отбили три атаки в районах населенных пунктов Щербаки и Степное.
На Приднепровском направлении ВСУ успешно отбили три вражеские атаки.
В Курской области за прошедшие сутки украинские воины отбили 21 атаку захватчиков, также враг нанес 27 авиационных ударов, применив при этом 33 КАБ, и совершил 209 обстрелов, три из которых - из РСЗО.
Напомним, в последнее время ситуация в Курской области осложнилась. Россияне пытаются вытеснить украинские силы из буферной зоны в приграничных районах РФ.
На прошлой неделе россияне заявляли о якобы окружении украинских войск в Курской области. Однако президент Владимир Зеленский опроверг эти вбросы.
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