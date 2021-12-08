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Генсек ООН самоізолювався через контакт з хворим COVID-19

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США, Середа 08 грудня 2021 09:37
Генсек ООН самоізолювався через контакт з хворим COVID-19 Фото: Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш вже кілька днів перебуває в ізоляції через спілкування з хворим на COVID-19. Він також скасував всі заплановані зустрічі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

"Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш перебуватиме в ізоляції кілька днів, оскільки у вівторок контактував з іншою посадовою особою ООН, у якої був виявлений COVID-19", - пише видання.

Глава ООН повинен був стати почесним гостем асоціації преси ООН на її щорічному гала-концерті в Манхеттені в середу. У четвер він повинен був взяти участь у засіданні Ради Безпеки ООН з проблем тероризму та зміни клімату. Однак 72-річний Гуттеріш скасував свою участь у всіх заходах, запланованих на найближчі кілька днів.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу заразився коронавірусом 9371 людина, а померли - 450. Найбільше нових заражень у Києві, Донецькій та Полтавській областях.

При цьому повний курс імунізації від коронавірусу пройшли понад 12 млн осіб. Всього в країні вже зробили 25,9 млн щеплень.

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ООН самоизоляция Коронавірус
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