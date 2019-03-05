Генсек ОБСЄ підтримав новий законопроект про адвокатуру

Фото: Томас Гремінгер (facebook.com/thomas.greminger)

Гремінгер прокоментував новий законопроект

Законопроект "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", який зараз знаходиться на розгляді у Верховній раді України, є прогресом порівняно із чинним законодавством про адвокатуру. Таку думку висловив генеральний секретар ОБСЄ Томас Гремінгер у понеділок у Відні в штаб-квартирі ОБСЄ під час конференції "Підсумки ключових реформ в Україні: децентралізація та судова система", повідомляє РБК-Україна.

За його словами, судова реформа була б неповною без реформування адвокатури, а відповідний законопроект 9055, який все ще чекає розгляду у Верховній раді, він назвав довгоочікуваним.

"Я поділяю погляди, що запропонований законопроект є кроком уперед порівняно із законом про адвокатуру, що діє з 2012 року. І я закликаю українське керівництво залишатися відданими реформі", – сказав генсек ОБСЄ у своїй промові.

Оцінюючи попередні результати судової реформи в Україні, Гремінгер відзначив як великі досягнення фундаментальні зміни в судовій системі на законодавчому рівні, а також значне кадрове оновлення суддівства за рахунок професіоналів з інших правничих професій.

Законопроект 9055 "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" був поданий на розгляд Верховної ради президентом Петром Порошенко у вересні 2018 року. Документ передбачає розширення професійних прав адвокатів, надає додаткові гарантії адвокатської діяльності, а також створює прозору систему дисциплінарної відповідальності адвокатів за порушення норм професійної етики.

За оцінками експертів Ради Європи, законопроект 9055 повністю відповідає вимогам і стандартам Євросоюзу. Із закликом підтримати цей законопроект до депутатів Верховної ради звернулася рада директорів Американської торгівельної палати в Україні.

На сьогодні проект закону про адвокатуру пройшов комітет Верховної ради з питань правової політики та правосуддя і з рекомендацією до ухвали у першому читання був переданий на розгляд до сесійної зали.