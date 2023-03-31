Генерация работает с запасом, отключения света возможны в двух областях, - Минэнерго

В пятницу, 31 марта, генерация электроэнергии продолжает полностью обеспечивать потребности потребителей. Отключения возможны в Житомирской и Харьковской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго .

Как отметил министр энергетики Герман Галущенко, генерация с запасом имеет необходимые объемы мощности для полного обеспечения потребностей электроэнергии потребителей по всей стране.

По его словам, в Житомирской области возможны ограничения электроснабжения отдельных категорий потребителей из-за ремонта сетевой инфраструктуры. Из-за последствий непогоды возможны отключения потребителей в некоторых районах Харьковской области.

По данным пресс-службы, за последние сутки возобновлено электроснабжение после недавних обстрелов: в Донецкой области - 4,4 тыс. потребителей, в Харьковской области - 1,6 тыс. и Херсонской области - около 500 потребителей.

Напомним, сильный ветер стал причиной отключений электроэнергии в Украине в последние дни.

Национальный банк прогнозирует отсутствие дефицита электроэнергии в Украине до конца 2023 года.