Генерал поліції Аброськін готовий стати заручником у Маріуполі заради евакуації дітей

Генерал поліції В'ячеслав Аброськін заявив, що готовий здатися в полон російським окупантам в Маріуполі, якщо ті дадуть можливість вивезти з міста беззахисних українських дітей.

"Сьогодні в повністю зруйнованому місті залишилося багато дітей, яких, якщо не врятувати зараз, вони загинуть найближчими днями, час йде вже на годинник. Звертаюся до російських окупантів - дайте можливість вивести дітей з Маріуполя, замість ще живих дітей пропоную себе", - закликає Аброськін.

Генерал поліції впевнений, що для збору дітей та організації їх вивезення йому знадобиться три дні. На останньому блокпосту під час зворотного проїзду з дітьми він готовий здатися в полон. Він також нагадав, що з 2014 по 2018 рік керував боротьбою з сепаратистами, а також боровся зі злочинністю в Донецькій області.

"Десятки ваших були вбиті, а тисячі ваших спільників були затримані за моєї участі. Я саме той генерал, який, мабуть, найближчий до знаменитого. полку "Азов". Це моя особиста ініціатива", - заявив Аброськін.