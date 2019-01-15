Гендиректором фармкомпанії "Дарниця" призначений Андрій Обрізан

Фото: Андрій Обрізан (прес-служба "Дарниці")

Обрізан керував проектом міжнародної компанії зі штаб-квартирою в Цюріху

Генеральним директором ПРАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" (Київ) призначений Андрій Обрізан. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Раніше Андрій Обрізан керував проектом міжнародної компанії зі штаб-квартирою в Цюріху (Швейцарія), що розробляє інноваційні продукти у сферах охорони здоров'я, комунікацій та безпеки. Новий топ-менеджер "Дарниці" також працював у ряді українських і міжнародних фармкомпаній, серед яких: Корпорація Артеріум, Київгаз, TEVA / PGT Healthcare, RichterGedeon. Крім того, він має дев'ятирічний досвід роботи в практичній медицині.

Як зазначає прес-служба, своїми основними завданнями на новій посаді Обрізан бачить зміцнення лідерства "Дарниці" на внутрішньому ринку, налагодження партнерських зв'язків з провідними міжнародними виробниками, а також додаток продуктового портфеля сучасними, ефективними та доступними лікарськими засобами.

"До нашої команди приєднався справжній професіонал. Він має багатогранний досвід не тільки у фармацевтиці, але і в медицині, менеджменті, фінансах, маркетингу, створенні інноваційних продуктів", - прокоментував призначення Дмитро Шимків, голова виконавчої ради керуючої компанії ПРАТ" Фармацевтична фірма "Дарниця".

Як відомо, Шимків увійшов в керівництво "Дарниці" у вересні минулого року. До цього він працював заступником глави Адміністрації президента України, а ще раніше очолював українське представництво корпорації Microsoft.

Колишній гендиректор ПРАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" Світлана Діденко займе посаду члена наглядової ради компанії, де зосередиться на питаннях стратегічного розвитку.

ПРАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" заснована в 1930 році. Є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Портфель компанії включає близько 250 найменувань готових лікарських засобів.

У 2017 році компанія отримала чистий дохід від реалізації продукції в розмірі 2,530 млрд. грн., що на 19% більше, ніж в 2016 році. Її чистий прибуток в 2017 році склала 342,111 млн грн. Бенефіціарами компанії є сім'я Загорій, в тому числі – депутат Верховної ради VIII скликання Гліб Загорій.