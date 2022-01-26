ru ua
Ср, 26 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Гендиректора ВООЗ висунули на посаду на другий термін

Новость на русском →
Середа 26 січня 2022 06:38
Гендиректора ВООЗ висунули на посаду на другий термін Фото: гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебрейесус (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Виконавчий комітет всесвітньої організації охорони здоров'я висунув Тедроса Аданома Гебрейесуса на посаду генерального директора ВООЗ на другий термін. Це рішення члени виконкому прийняли на 150-й сесії в Женеві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Твіттер ВООЗ.

Голосування за його кандидатуру відбудеться на 75-й Всесвітній асамблеї охорони здоров'я в травні цього року.

На даний момент Гебрейесус є єдиним претендентом на вищу посаду в ВООЗ.

Гебрейесус був обраний гендиректором ВООЗ у 2017 році.

Його перебування на посаді генерального директора ВООЗ ознаменувалося серйозними надзвичайними ситуаціями у галузі охорони здоров'я. Через рік після його вступу на посаду в Демократичній Республіці Конго спалахнула хвороба Ебола. Перш ніж її вдалося повністю ліквідувати, розпочалася пандемія COVID-19.

Раніше ми писали, що ВООЗ внесла два нових ліки в список препаратів, рекомендованих для лікування COVID.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВООЗ
NEWS
Єрмак: Жодних прямих перемовин із сепаратистами не було і не буде
Єрмак: Жодних прямих перемовин із сепаратистами не було і не буде
DAILY
Навчальна тривога. В якому стані бомбосховища Києва і чи готова столиця до війни
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Навчальна тривога. В якому стані бомбосховища Києва і чи готова столиця до війни