Гендиректора ВООЗ висунули на посаду на другий термін
Виконавчий комітет всесвітньої організації охорони здоров'я висунув Тедроса Аданома Гебрейесуса на посаду генерального директора ВООЗ на другий термін. Це рішення члени виконкому прийняли на 150-й сесії в Женеві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Твіттер ВООЗ.
Голосування за його кандидатуру відбудеться на 75-й Всесвітній асамблеї охорони здоров'я в травні цього року.
На даний момент Гебрейесус є єдиним претендентом на вищу посаду в ВООЗ.
Гебрейесус був обраний гендиректором ВООЗ у 2017 році.
Його перебування на посаді генерального директора ВООЗ ознаменувалося серйозними надзвичайними ситуаціями у галузі охорони здоров'я. Через рік після його вступу на посаду в Демократичній Республіці Конго спалахнула хвороба Ебола. Перш ніж її вдалося повністю ліквідувати, розпочалася пандемія COVID-19.
Раніше ми писали, що ВООЗ внесла два нових ліки в список препаратів, рекомендованих для лікування COVID.