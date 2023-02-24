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Гендиректор "Южноукраинской" АЭС живет в доме одного из крупнейших подрядчиков АЭС, - расследование

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Пятница 24 февраля 2023 11:52
Гендиректор "Южноукраинской" АЭС живет в доме одного из крупнейших подрядчиков АЭС, - расследование Фото: гендиректор "Южноукраинской" АЭС живет в доме одного из крупнейших подрядчиков (nik vesti)
Автор: Сергей Новиков

Генеральный директор АЭС Южноукраинской Игорь Полович проживает в доме, принадлежащем владелице компаний, выполнявших работы и поставлявших продукцию на АЭС на сумму более 500 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на расследование местных журналистов.

Журналисты выяснили, что Игорь Полович незадолго после своего назначения на должность поселился в частном доме, владелицей которого является Анастасия Ясеницкая.

По данным Единого государственного реестра юридических лиц Анастасия Ясеницкая является бенефициаром 7 компаний среди которых ПАО "Южэнергострой", ООО "УМР Гидроэнергострой", ООО "Вознесенский гранитно-щебеночный завод", ООО "Бранден", ООО "Энергопромстрой" и другие.

Эти компании, согласно информации из системы "Прозорро", в течение 2021-2022 года получили подряды в Южноукраинской АЭС на общую сумму более 500 млн грн. Заказчиком работ выступала Южноукраинская АЭС и обособленное подразделение Атомпроектинжиниринг ГП "НАЭК "Энергоатом". Все закупки пришлись на время, когда ПАЭС возглавлял Игорь Полович.

В таких действиях журналисты усматривают нарушение антикоррупционного законодательства, а именно использование директором АЭС своих служебных полномочий с целью получения неправомерной выгоды и создания реального конфликта интересов, являющихся Коррупционными уголовными правонарушениями в соответствии с Уголовным кодексом Украины.

Южноукраинская АЭС является одной из крупнейших АЭС Украины мощностью 3000 МВт. Южноукраинская АЭС входит в состав ГП "НАЭК "Энергоатом", являющегося оператором четырех украинских АЭС и производит более 50% всей электроэнергии в Украине. НАЭК "Энергоатом" с 2021 года возглавляет Петр Котин.

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