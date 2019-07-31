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Гендиректор "Метінвесту": внутрішній ринок металопрокату повернеться до зростання

Новини » Промисловість    31.07.2019 - 16:29
Гендиректор "Метінвесту": внутрішній ринок металопрокату повернеться до зростання
Фото: Юрій Риженков (metinvestholding.com)

Зростання прогнозується на рівні 3% в 2020 році

Група "Метінвест" розраховує на зростання внутрішнього ринку металопродукції на рівні 3% в 2020 році. Про це заявив генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков, передає РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю виданню GMK Center.

Зокрема, за даними групи, обсяг споживання металопрокату на внутрішньому ринку за 5 місяців 2019 року залишився на рівні 2018 року.

"Тому я б сказав, що на ринку спостерігається певна стагнація. У 2020 році ми розраховуємо на незначне зростання ринку (на рівні 3%) – в першу чергу за рахунок будівництва інженерних споруд та нежитлової нерухомості. Ми вважаємо, що бізнес в Україні продовжує переорієнтацію поставок на ринки країн Заходу, в яких діють підвищені стандарти якості продукції. А це вимагає від вітчизняного виробника модернізації діючих і введення нових виробничих потужностей", - зазначив Риженков.

Він додав, що в 2020 році група очікує, що основу зростання складе споживання в будівельному секторі: інженерні споруди та нежитлові будівлі.

"При цьому вдосконалення законодавства у сфері реновації житла має сприяти споживанню прокату будівельного призначення та прокату з покриттям. Окремо варто відзначити введення в експлуатацію об'єктів альтернативної енергетики в 2018-2019 роках, яка, як я думаю, продовжить своє зростання", - сказав гендиректор "Метінвесту".

Він також зазначив, що залізнична інфраструктура потребує оновлення.

"Але, на превеликий жаль, виділяється катастрофічно мало коштів на підтримку залізниці, не кажучи вже про будівництво нових ділянок. Позитивним сигналом у цій галузі можна вважати запуск проектів електрифікації залізниці в напрямку портів. Не менш гостро стоїть питання з оновлення вантажного і пасажирського вагонного парку. Ми сподіваємося, що ці питання будуть враховані в планах на майбутні періоди і стимулюватимуть внутрішнє споживання металопрокату", - зазначив Риженков.

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Новини України МетинвестЮрій Риженковметаллургия
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