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В Хельсинки начнут конфискацию ледового дворца, которым владеют олигархи РФ, - СМИ

Хельсинки, Среда 27 марта 2024 23:26
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В Хельсинки начнут конфискацию ледового дворца, которым владеют олигархи РФ, - СМИ Архивное фото: В Хельсинки начнут конфискацию ледового дворца (iihf com)
Автор: Дмитрий Браславский

Местные власти Хельсинки в Финляндии завтра начнут процедуру экспроприации ледового дворца "Хартвалл". Он частично принадлежит российским олигархам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Helsingin sanomat.

На завтрашнем заседании будет рассмотрен процесс добровольной продажи зала российскими акционерами. Процесс добровольной продажи предшествует началу процесса экспроприации.

До конца марта местные власти ждали официального подтверждения добровольных торгов, но до сих пор не получили его.

Сейчас 45% акций арены принадлежат структурам российских олигархов Романа Ротенберга и Геннадия Тимченко. Власти города не заинтересованы в постоянном владении залом. Их целью является дальнейшая продажа арены финским владельцам.

Разговоры о конфискации ледового дворца ведутся давно

В начале октября сообщалось, что Финляндия ищет способы взять под свой контроль ледовый дворец "Хартвалл", закрытый из-за санкций против ее российских владельцев-миллиардеров.

Уже через месяц стало известно, что Финляндия ускорит процедуру конфискации ледового дворца "Хартвалл".

А затем министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что новые санкции ЕС против РФ должны помочь Финляндии в конфискации ледового дворца Хартвалл.

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