"Газпрому" не хватает танкеров для экспорта СПГ. Reuters рассказало, что придумали россияне

Компании "Газпром" не хватает танкеров для экспорта российского сжиженного природного газа, поэтому ей приходится использовать для этого специфические установки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Отмечается, что компания использует плавучую установку для хранения и регазификации как танкер для экспорта сжиженного природного газа со своего завода СПГ "Портовая" в Балтийском море.

Издание пишет, что "Маршал Василевский" обычно используется для поставок в Калининградскую область РФ и обеспечения ее газовой безопасности в случае нарушения трубопроводных поставок из соседних стран.

"Его использование в качестве экспортного судна предполагает нехватку танкеров ледового класса для перевозки СПГ", - написали журналисты.

Издание узнало, что "Маршал Василевский" 9 мая отгрузил СПГ с "Портовой СПГ" и направился через Ла-Манш. Пункт назначения неизвестен, но прибытие танкера ожидается 27 июня.

"Маршал Василевский"

Единственная плавучая регазификационная установка в России, предназначенная для хранения, перевозки и регазификации (перевода газа из сжиженного в газообразное состояние) сжиженного природного газа.

Создана на базе газотранспортного танкера; мощность - 2,7 млрд кубометров газа в год, установлена в Калининграде.