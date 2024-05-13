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"Газпрому" не хватает танкеров для экспорта СПГ. Reuters рассказало, что придумали россияне

Понедельник 13 мая 2024 19:41
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"Газпрому" не хватает танкеров для экспорта СПГ. Reuters рассказало, что придумали россияне Архивное фото: "Газпрому" не хватает танкеров для экспорта СПГ (рос СМИ)
Автор: Дмитрий Браславский

Компании "Газпром" не хватает танкеров для экспорта российского сжиженного природного газа, поэтому ей приходится использовать для этого специфические установки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что компания использует плавучую установку для хранения и регазификации как танкер для экспорта сжиженного природного газа со своего завода СПГ "Портовая" в Балтийском море.

Издание пишет, что "Маршал Василевский" обычно используется для поставок в Калининградскую область РФ и обеспечения ее газовой безопасности в случае нарушения трубопроводных поставок из соседних стран.

"Его использование в качестве экспортного судна предполагает нехватку танкеров ледового класса для перевозки СПГ", - написали журналисты.

Издание узнало, что "Маршал Василевский" 9 мая отгрузил СПГ с "Портовой СПГ" и направился через Ла-Манш. Пункт назначения неизвестен, но прибытие танкера ожидается 27 июня.

"Маршал Василевский"

Единственная плавучая регазификационная установка в России, предназначенная для хранения, перевозки и регазификации (перевода газа из сжиженного в газообразное состояние) сжиженного природного газа.

Создана на базе газотранспортного танкера; мощность - 2,7 млрд кубометров газа в год, установлена в Калининграде.

Российская сфера СПГ под ударом санкций

Страны Запада постепенно начали вводить ограничения в отношении российских проектов по добыче и производству СПГ в России. Сейчас в ЕС также обсуждают ограничения против российской сферы СПГ.

Издание Bloomberg писало, что члены ЕС обсуждают запрет на реэкспорт российского сжиженного газа в рамках своего 14-го пакета санкций против России.

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Газпром Российская Федерация
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