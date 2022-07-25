ua ru
Пн, 25 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Газпром" влаштував небезпечну ситуацію на українському газопроводі

Новость на русском →
Україна, Понеділок 25 липня 2022 22:10
"Газпром" влаштував небезпечну ситуацію на українському газопроводі Фото: Газпром влаштував небезпечну ситуацію на українському газопроводі (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

В ГТС України зафіксували різкий ріст тиску на магістральному газопроводі "Уренгой-Помари-Ужгород" на ділянці держкордону РФ - Україна. Зміна тиску відбулась без попередження зі сторони ПАТ "Газпром".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГТС України.

Оператор ГТС України поінформував "Газпром", що несвоєчасна подача інформації про переключення і зміну режимів може призвести до позаштатних ситуацій на магістральному газопроводі, а також нагадав про необхідність узгодження дій, згідно з алгоритмом, визначеним чинною міжоператорською угодою.

Як зазначив гендиректор ОГТС України Сергій Макогон, такі непогоджені дії "Газпрому" викликають занепокоєння. Оператор ГТС України наполягає, що оператор російської ГТС, повинен надавати інформацію про причини такої поведінки в рамках стандартів угод між операторами.

"Несвоєчасне інформування Оператора несе потенційні ризики для штатної роботи української ГТС. Особливо небезпечним такий крок виглядає для Європи, після того, як "Газпром" знову зменшив транзит через "Північний потік-1" до 33 млн куб. м на добу", - звернув увагу Макогон.

Нагадаємо, в 2009 році за аналогічних обставин непогоджених дій між операторами відбулась аварія на газопроводі Туркменістану. 8 квітня 2009 року російська компанія "Газекспорт" без попереднього повідомлення туркменській стороні різко скоротила обсяги відбирання туркменського природного газу. Саме через це сталася аварія.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Газпром
NEWS
Зеленський змінив командувача ССО
Зеленський змінив командувача ССО
DAILY
Олігархи поза законом. Як війна послабила позиції найбагатших людей в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олігархи поза законом. Як війна послабила позиції найбагатших людей в Україні