"Газпром" за останній місяць скоротив транзит газу по території України до мінімуму

У вересні 2021 року транзит природного газу українською ГТС до країн Європи склав 3,257 млрд кубометрів. За 9 місяців 2021 року транзит склав 32,666 млрд кубометрів, а середньодобовий обсяг транспортування - 119 млн кубометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу " Оператора ГТС України ".

За даними прес-служби, на вересень 2021 року "Газпром" бронював лише 4% від додаткових гарантованих транзитних потужностей. У результаті середньодобові обсяги транспортування російського газу через територію України цього місяця знизились до 109 млн кубометрів - до мінімального обсягу, згідно чинної транзитної угоди.

"ОГТСУ пропонує близько 80 млн кубометрів на добу додаткових потужностей для транзиту газу до Європи, проте результати аукціонів демонструють - "Газпром" не зацікавлений у збільшенні поставок. На вересень та жовтень не були заброньовані навіть гарантовані 15 млн кубометрів додаткових потужностей, не кажучи вже про переривчасті", - заявив генеральний директор ОГТСУ Сергій Макогон.

За його словами, українська ГТС використовується менш ніж на третину від загальної транзитної потужності в 146 млрд кубометрів на рік.

"Ці незадіяні потужності, що вдвічі перевищують потужності "Північного потоку-2", можуть бути використані для збільшення поставок газу до ЄС", - додав він.