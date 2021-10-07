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"Газпром" за останній місяць скоротив транзит газу по території України до мінімуму

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Україна, Четвер 07 жовтня 2021 12:03
"Газпром" за останній місяць скоротив транзит газу по території України до мінімуму Фото: українська ГТС використовується менш ніж на третину від загальної транзитної потужності (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У вересні 2021 року транзит природного газу українською ГТС до країн Європи склав 3,257 млрд кубометрів. За 9 місяців 2021 року транзит склав 32,666 млрд кубометрів, а середньодобовий обсяг транспортування - 119 млн кубометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Оператора ГТС України".

За даними прес-служби, на вересень 2021 року "Газпром" бронював лише 4% від додаткових гарантованих транзитних потужностей. У результаті середньодобові обсяги транспортування російського газу через територію України цього місяця знизились до 109 млн кубометрів - до мінімального обсягу, згідно чинної транзитної угоди.

"ОГТСУ пропонує близько 80 млн кубометрів на добу додаткових потужностей для транзиту газу до Європи, проте результати аукціонів демонструють - "Газпром" не зацікавлений у збільшенні поставок. На вересень та жовтень не були заброньовані навіть гарантовані 15 млн кубометрів додаткових потужностей, не кажучи вже про переривчасті", - заявив генеральний директор ОГТСУ Сергій Макогон.

За його словами, українська ГТС використовується менш ніж на третину від загальної транзитної потужності в 146 млрд кубометрів на рік.

"Ці незадіяні потужності, що вдвічі перевищують потужності "Північного потоку-2", можуть бути використані для збільшення поставок газу до ЄС", - додав він.

Нагадаємо, поточна транзитна угода між НАК "Нафтогаз України" та російським "Газпромом" укладена наприкінці 2019 року строком на п’ять років. Вона передбачає бронювання Газпромом потужностей для транзиту в обсязі 65 млрд кубометрів (178 млн кубометрів/добу) у 2020 році та по 40 млрд кубометрів (110 млн кубометрів/добу) у 2021-2024 роках.

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Транзит газу
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