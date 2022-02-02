Газорозподільні компанії в 2021 році сплатили 4,3 млрд гривень податків, - РГК

За 2021 рік газорозподільні компанії, що працюють під брендом РГК, перерахували до бюджетів різних рівнів 4,3 млрд гривень податків. З них 2,9 млрд гривень у державний і 1,4 млрд гривень у місцеві, що є істотним внеском у розвиток і відновлення економіки регіонів.

Відзначається, що газорозподільні компанії, що працюють під брендом РГК, забезпечують десятки тисяч робочих місць по всій Україні і виконують зобов'язання перед бюджетами всіх рівнів, таким чином допомагаючи розвивати економіку регіонів. Соціальна відповідальність і податкова культура є основою для побудови партнерських відносин з суспільством.

"Ми завжди виступали за прозорість системи оподаткування та сплату податків у повному обсязі. Газорозподільні компанії піклуються про своїх працівників і впроваджують програми сталого розвитку, - зазначив генеральний директор РГК Олег Никоноров. - З початку пандемії газорозподільні компанії надають постійну допомогу лікарням. Цього року ми приступаємо до реалізації довгострокових проектів у партнерстві з місцевими громадами з питань освіти та екології, посилюючи соціальний вектор у політиці сталого розвитку".

Також в компанії підкреслюють, що РГК – соціально-відповідальний бізнес, який виступає послідовним прихильником сталого розвитку.

"У компанії розроблена і затверджена стратегія ESG, що передбачає реалізацію проекту "Чиста енергія" спрямованого на мінімізацію впливу на навколишнє середовище. В рамках стратегії впроваджуються програми зі створення сприятливих умов для розвитку інтелектуального потенціалу та професійних навичок працівників компанії, поліпшення економічних та екологічних умов в регіонах присутності РГК", - йдеться в повідомленні.

Втілюючи проект "Чиста енергія", РГК рухається зі світовими лідерами в тренді декарбонізації та розвитку чистих видів енергії, відзначають в компанії. У 2021 році РГК приступила до виробництва газорегулюючого обладнання сумісного з 20%-ної газоводневої сумішшю. Воно успішно пройшло тестування в серпні минулого року на п'яти водневих полігонах.

"Регіональна газова компанія будує найбільшу в Україні мережу РГК Освітніх просторів. У січні 2022 року в різних областях України вже налічувалося сім таких установ. До кінця року мережа повинна розширитися до 16-ти", - йдеться в повідомленні.

РГК Освітні простори є базою для навчання 38 тисяч співробітників газорозподільних компаній. Такі простори стають освітніми хабами, в яких впроваджуються найсучасніші технології. Зокрема, в навчанні вперше використовуються VR-технології, в тому числі для підготовки лінійного персоналу.

У компанії також відзначили, що в минулому році в декількох регіонах країни стартували проекти з дуальної освіти і стипендіальні програми. Вони покликані допомогти молоді визначитися з професією і соціалізуватися ще під час навчання в середніх спеціальних і вищих навчальних закладах.

"РГК впроваджує нові технології для поліпшення клієнтського сервісу для понад 8 млн споживачів газу. Завдяки своїм розробкам у сфері штучного інтелекту, для мобільних додатків була впроваджена функція розпізнавання фотопоказів приладів обліку газу, переданих клієнтами за допомогою мобільного додатку 104.ua", - йдеться в повідомленні.