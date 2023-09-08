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Газ в Украине дорожает второй месяц подряд: сколько стоит топливо

Украина, Пятница 08 сентября 2023 15:29
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Газ в Украине дорожает второй месяц подряд: сколько стоит топливо Фото: цена на газ Украине выросла (Виталий Носач, РБК-Укарина)
Автор: Александр Белоус

Минэкономики обнародовало фактическую цену реализации природного газа в Украине за август 2023 года. Стоимость составила 12 500 гривен за 1 тыс. кубометров без НДС, что на 15,5% больше, чем месяцем ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные министерства.

Таким образом, газ дорожает второй месяц подряд. Однако за последний год цена опустилась более чем в три раза.

Газ в Украине дорожает второй месяц подряд: сколько стоит топливо

Средняя цена газа рассчитывается по формуле для целей Налогового кодекса Украины по взиманию рентной платы за использование недр.

Прогноз цены

Европейские цены на газ летом 2023 года упали и приблизились к средним допандемическим уровням. Заполненность газовых хранилищ превысила 90%. Учитывая, что запасы заполнены задолго до начала отопительного сезона, а промышленный спрос снизился, Европа на данный момент остается хорошо обеспеченной.

Цены на газ в этом месяце были чрезвычайно волатильными, поскольку трейдеры ожидают результатов угроз забастовок в Австралии. Фьючерсы на хабе TTF стоят 35,65 евро за мегаватт-час (400 долларов з тысячу кубометров), хотя они все еще ниже более чем на 80% по сравнению с беспрецедентным уровнем, достигнутым в августе прошлого года.

НБУ прогнозирует, что в 2023 году цены на хабе TTF в Нидерландах упадут на 56,9% до 584,4 долларов за тысячу кубометров.

На прогнозном горизонте цены на природный газ на европейском рынке пересмотрены в сторону снижения, учитывая активное накопление запасов в текущем году, увеличение производства сжиженного природного газа (СПГ) в США и других странах.

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Цена на газ Министерство экономики
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