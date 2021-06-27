У гавані Гонконгу затонули десять круїзних лайнерів
У Гонконзі сталася пожежа на пристані для яхт. В результаті затонули 10 круїзних лайнерів з каютами.
Про це пише Reuters.
Влада заявила, що було підпалено щонайменше 16 суден, але людських жертв не було.
Пожежа в притулку в районі Абердіна почалася о 2:30 ранку (18:30 за Гринвічем, субота), і пожежникам знадобилося більше шести годин, щоб загасити його.
"Було чутно, як вибухають паливні баки, коли густий дим піднімався в небо, покриваючи пристань для яхт і сусідні багатоповерхові будинки", - пише видання.
Близько 35 осіб були врятовані з суден.
A fire swept through a marina in #HongKong in the early hours of Sunday, igniting fuel tanks as it passed along a line of closely moored cabin cruisers, and resulting in at least 10 sinkings before firefighters extinguished the blaze.https://t.co/EQlG1SCf3v— Alghadeer English (@alghadeertv_eng) June 27, 2021
by Reuters pic.twitter.com/8r6u7kyWZ2