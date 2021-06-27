ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У гавані Гонконгу затонули десять круїзних лайнерів

Новость на русском →
Неділя 27 червня 2021 10:59
У гавані Гонконгу затонули десять круїзних лайнерів Фото: у Гонконзі затонули 10 круїзних лайнерів (wikimedia.by/SteKrueBe)
Автор: РБК-Україна

У Гонконзі сталася пожежа на пристані для яхт. В результаті затонули 10 круїзних лайнерів з каютами.

Про це пише Reuters.

Влада заявила, що було підпалено щонайменше 16 суден, але людських жертв не було.

Пожежа в притулку в районі Абердіна почалася о 2:30 ранку (18:30 за Гринвічем, субота), і пожежникам знадобилося більше шести годин, щоб загасити його.

"Було чутно, як вибухають паливні баки, коли густий дим піднімався в небо, покриваючи пристань для яхт і сусідні багатоповерхові будинки", - пише видання.

Близько 35 осіб були врятовані з суден.

Читайте РБК-Україна в Google News
пожежа Гонконг
NEWS
Доба на Донбасі: бойовики відкривали вогонь на восьми напрямках, загинув військовий
Доба на Донбасі: бойовики відкривали вогонь на восьми напрямках, загинув військовий
DAILY
Ще не перемога. Чому Україна і світ можуть восени знову піти на локдаун
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Ще не перемога. Чому Україна і світ можуть восени знову піти на локдаун