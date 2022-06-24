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Гаслі залишиться в "Альфа Таурі" ще на сезон

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Італія, П'ятниця 24 червня 2022 11:44
Гаслі залишиться в "Альфа Таурі" ще на сезон Фото: П'єр Гаслі на Гран-прі Канади (twitter.com/alphataurif1)
Автор: Антон Федорців

Керівництво команди Формули-1 "Альфа Таурі" вирішило продовжити співпрацю з П'єром Гаслі мінімум на рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт стайні.

Італійська команда оголосила про новий контракт із французьким гонщиком. Вихованець академії "Ред Булла" проїде за кермом "Альфа Таурі" також і сезон-2023.

Гаслі називали претендентом на місце в основній стайні "червоних биків". Однак, після підписання Пересом нової угоди з "Ред Буллом" до кінця 2024 року шанси французького пілота піти на підвищення суттєво знизилися.

П'єр Гаслі дебютував у Формулі-1 в сезоні-2017 за кермом "Торо Россо" (попередня назва "Альфа Таурі" – ред.). Першу половину 2019-го провів у "Ред Буллі", але через невдалі результати повернувся до Фаенци.

Уперше на подіум француз піднявся на Гран-прі Бразилії-2019. У сезоні-2020 Гаслі сенсаційно тріумфував в Монці, а торік фінішував третім в Азербайджані. У цьогорічній першості в активі пілота 16 очок.

Нагадаємо, що чинний чемпіон Ферстаппен переміг на Гран-прі Канади, встоявши під натиском Сайнса.

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