Горячий мариачи. Формула-1 представила специальную заставку для Гран-при Мексики

Королевские автогонки подготовили мексиканскую обработку музыкальной темы Формулы-1 перед этапом сезона-2023 на трассе в Мехико.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter чемпионата .

F1 во время трансляции Гран-при Мексики в этом году будет использовать специальную заставку. Ее главной темой стали мотивы мариачи – одного из популярнейших жанров мексиканской народной музыки.

"Наши вступительные титры 2023 года... В стиле мариачи", – говорится в коротком сообщении чемпионата в соцсетях с добавленным обновленным видео заставки.

Гран-при Мексики пройдет 27-29 октября на Автодроме братьев Родригес в столице. По возвращении этапа в календарь Формулы-1 на трассе побеждали только гонщики "Мерседеса" и "Ред Булла". В прошлом году в Мехико триумфовал досрочный чемпион сезона-2023 Макс Ферстаппен.

Что известно о Гран-при Мексики

В первый раз Формула-1 приехала в Мексику в 1962 году. Официальным этапом чемпионата гран-при был в 1963-1970 и 1986-1992 гг. Новая эра F1 в Мехико началась в 2015 году.

Автодром назван в честь Рикардо и Педро Родригесов. Оба погибли на гоночных трассах с разницей в 9 лет. Автодром был построен в 1962-м в общественном парке. Расположение трассы на высоте 2285 метров над уровнем моря провоцирует падение мощности двигателей из-за разреженного воздуха.

Рекордсмен Гран-при Мексики по победам – Макс Ферстаппен (2017, 2018, 2021, 2022). В свою очередь семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон триумфировал на Автодроме братьев Родригес дважды (2016, 2019).