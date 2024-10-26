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Галущенко провел встречу с американской делегацией

Суббота 26 октября 2024 18:51
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Галущенко провел встречу с американской делегацией Фото: министр энергетики Украины Герман Галущенко во время встречи с представителями американской делегации (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Министр энергетики Украины Герман Галущенко во время встречи с представителями американской делегации отметил критическую важность обеспечения безопасности атомной генерации в условиях продолжающейся российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт министерства.

"Атомное поколение Украины будет играть ключевую роль в прохождении осенне-зимнего периода 2024-2025 годов", - заявил Галущенко на встрече со старшим директором по вопросам климата и энергетики Совета национальной безопасности США Джейкобом Левиным и чрезвычайным и полномочным послом США в Украине Бриджит Бри.

Министр подчеркнул, что российские атаки на энергетические объекты, в частности подстанции, критические для работы АЭС, создают значительные риски ядерной и радиационной безопасности для всего региона.

"Приоритетное значение в этом контексте имеют мониторинговые миссии МАГАТЭ, которые на этой неделе продолжили работу на подстанциях, ключевых для безопасной работы украинских атомных станций. Мы ожидаем, что Агентство и дальше будет продолжать такую работу", - заявил Галущенко.

В ходе встречи обсуждалась также дополнительная финансовая поддержка от США для украинской энергетики, усиление физической защиты энергообъектов и развитие мощностей распределенной генерации.

Министр подчеркнул, что украинские энергетики успешно провели ремонтную кампанию и подготовили инфраструктуру к отопительному сезону, несмотря на постоянные обстрелы.

Представители США выразили полную поддержку усилий Украины по обеспечению безопасности атомной энергетики в условиях войны.

Напомним, с октября 2022 года россияне нанесли более тысячи ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины, что повлияло на устойчивость энергосистемы.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко отмечал, что Украина нуждается в дополнительных средствах ПВО для защиты энергообъектов.

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