На Гаїті 23 людини заарештували за підготовку державного перевороту

На Гаїті заарештували 23 людини за звинуваченням у підготовці державного перевороту і замаху на президента Республіки Гаїті Жовенеля Мо]за . Серед затриманих суддя Верховного суду.

Сам президент країни оголосив, що готувався замах на вбивство.

"Я дякую главі служби безпеки мого палацу. Метою цих людей був замах на моє життя. Цей план був відвернений", - сказав Моиз.

Гаїті знаходиться в політичній кризі - влада і опозиція сперечаються про те, скільки чинний президент може залишатися при владі.

Моиз наполягає, що за конституцією його повноваження закінчуються через рік, 7 лютого 2022 року. Опозиція вважає, що вони закінчуються роком раніше, в неділю 7 лютого 2021 року.