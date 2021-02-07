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На Гаїті 23 людини заарештували за підготовку державного перевороту

Новость на русском → Неділя 07 лютого 2021 23:32
На Гаїті 23 людини заарештували за підготовку державного перевороту Фото: Жовенель Мо]з (facebook.com/jovenelmoise)
Автор: Инна Собора

На Гаїті заарештували 23 людини за звинуваченням у підготовці державного перевороту і замаху на президента Республіки Гаїті Жовенеля Мо]за. Серед затриманих суддя Верховного суду.

Про це пише BBC.

Сам президент країни оголосив, що готувався замах на вбивство.

"Я дякую главі служби безпеки мого палацу. Метою цих людей був замах на моє життя. Цей план був відвернений", - сказав Моиз.

Гаїті знаходиться в політичній кризі - влада і опозиція сперечаються про те, скільки чинний президент може залишатися при владі.

Моиз наполягає, що за конституцією його повноваження закінчуються через рік, 7 лютого 2022 року. Опозиція вважає, що вони закінчуються роком раніше, в неділю 7 лютого 2021 року.

Раніше, в М'янмі військові оголосили режим надзвичайного стану в країні на рік. Спостерігаються проблеми зі зв'язком по всій країні. затримали президента країни Він Мьин і госсоветника Аун Сан Су Чжі.

Також РБК-Україна писало, що військові планують призначити вибори в М'янмі через рік.

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