ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Ф'юрі нокаутував Вайлдера в третьому поєдинку за пояс WBC

Новость на русском →
Неділя 10 жовтня 2021 08:39
Ф'юрі нокаутував Вайлдера в третьому поєдинку за пояс WBC Фото: Тайсон Ф'юрі нокаутував Деонтея Вайлдера (twitter.com/DAZNBoxing)
Автор: Юлія Бойко

Британський суперважкоатлет Тайсон Ф'юрі в третьому поєдинку нокаутував американця Деонтея Вайлдера і захистив титул чемпіона світу за версією WBC. Нокаут зафіксовано в 11 раунді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію поєдинку.

По ходу поєдинку обидва боксери побували в ноудаунах. Спочатку суддя відрахував нокдаун Вайлдеру в третьому раунді, в четвертому на канвасі побував Ф'юрі.

Зазначимо, британець володів перевагою і до 11 раунду лідирував на суддівських записках. У 11 раунді серією точних ударів він відправив Вайлдера у важкий нокаут.

Цей бій став третім між ними. У першому поєдинку була нічия, а в другому Ф'юрі переміг технічним нокаутом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Деонтей Уайлдер Тайсон Ф'юрі Бокс
NEWS
Наступного тижня Херсонська область може стати "червоною". Це розгляне Держкомісія
Наступного тижня Херсонська область може стати "червоною". Це розгляне Держкомісія
DAILY
Голова Держкосмосу Володимир Тафтай: Україна обов'язково претендуватиме на ресурси Місяця
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Голова Держкосмосу Володимир Тафтай: Україна обов'язково претендуватиме на ресурси Місяця