Ф'юрі нокаутував Вайлдера в третьому поєдинку за пояс WBC
Фото: Тайсон Ф'юрі нокаутував Деонтея Вайлдера (twitter.com/DAZNBoxing)
Британський суперважкоатлет Тайсон Ф'юрі в третьому поєдинку нокаутував американця Деонтея Вайлдера і захистив титул чемпіона світу за версією WBC. Нокаут зафіксовано в 11 раунді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію поєдинку.
По ходу поєдинку обидва боксери побували в ноудаунах. Спочатку суддя відрахував нокдаун Вайлдеру в третьому раунді, в четвертому на канвасі побував Ф'юрі.
Зазначимо, британець володів перевагою і до 11 раунду лідирував на суддівських записках. У 11 раунді серією точних ударів він відправив Вайлдера у важкий нокаут.
FURY WINS BY KNOCKOUT IN THE 11th. pic.twitter.com/ga4b331fEz— The Castro Report (@TheCastroReport) October 10, 2021
Цей бій став третім між ними. У першому поєдинку була нічия, а в другому Ф'юрі переміг технічним нокаутом.