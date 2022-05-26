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Футболу не буде? Глава УЄФА оцінив шанси Росії повернутися до гри

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Ньон, Четвер 26 травня 2022 13:43
Футболу не буде? Глава УЄФА оцінив шанси Росії повернутися до гри Фото: президент УЄФА Олександр Чеферін (UEFA.com)
Автор: Олександр Мороз

На сьогодні не відомо, скільки триватиме відсторонення російських клубів від європейських футбольних турнірів. Але в Союзі європейських футбольних асоціацій (УЄФА) сумніваються, що це можливо, поки в Україні йде війна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента УЄФА Олександра Чеферіна для Sky Sport.

За його словами, в спортивному світі ніхто не міг припустити, що почнеться повномасштабна війна проти України. А коли вона почалася, багато хто розраховував, що вона триватиме пару тижнів.

"І тому зараз дуже складно припустити, що станеться. Поки нічого не можна сказати. Я не впевнений, що російські клуби зможуть знову грати, але ми зробимо все можливе, щоб українські клуби змогли грати в своїх турнірах", - зазначив Чеферін.

Він додав, що йому шкода всіх українських і російських спортсменів. А ситуацію з російським футболом він назвав частиною побічного ефекту від війни.

"Засуджую безглузді і божевільні рішення кількох людей", - підкреслив Чеферін.

Нагадаємо, після російського вторгнення в Україну ФІФА та УЄФА відсторонили збірні та клуби з Росії від участі у всіх міжнародних змаганнях.

Крім того, у Санкт-Петербурга забрали фінал Ліги чемпіонів УЄФА 2022 року, який пройде в Парижі.

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