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"Фундация Течия" заказала для ВСУ более 14 тысяч единиц тактической одежды

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Пятница 17 февраля 2023 11:40
"Фундация Течия" заказала для ВСУ более 14 тысяч единиц тактической одежды Фото: "Фундация Течия" заказал для ВСУ более 14 тысяч единиц тактической одежды (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

С начала полномасштабного вторжения РФ "Фундация Течия" заказала у украинских компаний более 14 000 единиц одежды и аксессуаров для Сил обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт организации.

Как сообщается, по заказу фундации несколько швейных фабрик в Киеве и области сшили одежду для военных. Они начали производить футболки, разгрузки, флисовые куртки, лонгсливы, кальсоны, белье, шапки, балаклавы, а также тактические аптечки и маскировочные костюмы.

В течение 2022 года фабрики сшили и отправили военным 14 469 единиц продукции общей стоимостью 5,4 млн грн. В 2023 году сотрудничество продолжается и подразделения ВСУ будут получать новую качественную одежду.

"В первые месяцы после вторжения мы скупали одежду в магазинах, бронировали все, что находили на складах, и заказывали за границей. Впоследствии решили одним делом поддержать не только ВСУ, но и украинский бизнес. В результате свои рабочие места сохранили швеи, фабрики платят налоги", а защитники и защитницы имеют качественную и комфортную одежду", - объясняет Олег Крот, управляющий партнер холдинга TECHIIA и директор ОО "Фундации Течия".

Напомним, во время самой горячей фазы войны до июня 2022 года фундация приобрела для Сил обороны Украины тактическую одежду и снаряжение на $4,3 млн.

В общей сложности сумма помощи военным от организации пересекла отметку в $22 млн. Олег Крот лично поддержал ВСУ еще на $40 млн, детали этих закупок не разглашаются из-за военной тайны.

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