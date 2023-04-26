"Фундация Течия" открыл программу протезирования для военных и гражданских

Общественная организация "Фцндации Течия" профинансировала первый кейс протезирования в рамках нового проекта "Нестримні". Они оплатили обновление протеза для Максима Иванченко - офицера ВСУ и преподавателя кафедры огневой подготовки Национальной академии сухопутных войск им. Петра Сагайдачного. Стоимость обновления - 430 тысяч грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт организации.

Максим Иванченко принимал участие в АТО, а после начала полномасштабного вторжения - в увольнении Киевщины и Харьковщины.

Летом 2022 он вместе с собратьями ехал на ротацию в Киевской области. Водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль взлетел с дороги. Иванченко получил многочисленные травмы и потерял правую ногу выше колена.

Офицер перенес несколько операций и получил протез за государственные средства. Но из-за того, что травма произошла не во время боевых действий, функционал протеза был ограничен: не хватало динамики стопы и подвижности коленного узла. Военному решила помочь "Фундация Течия" вместе с Центром протезирования, ортезирования и реабилитации "Без ограничений".

Для военного изготовили и установили протез с более функциональными коленными суставами и стопами, а также с мощной гидравлической системой и более естественной механикой походки.

В рамках проекта помощь в протезировании могут получить военные и пострадавшие во время войны гражданские, которые по определенным причинам не могут получить ее от государства.

"С первых дней полномасштабного вторжения мы помогаем защитникам Украины. А с 2023 года направляем дополнительные усилия на реабилитацию наших защитников, защитниц и гражданских, потерявших конечности в результате российской агрессии. Это наша маленькая благодарность украинцам, которых не сдерживает ни враг. что-нибудь другое", - рассказывает Олег Крот, директор фундации и управляющий партнер холдинга TECHIIA.