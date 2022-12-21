Фукс передал спецназовцам ВСУ беспилотники и автомобили

Бойцы подразделений специального назначения ВСУ, выполняющих задачи на передовой, получили от бизнесмена Павла Фукса коптеры для выполнения боевых заданий. Также бизнесмен передал еще одному подразделению бронированные микроавтобусы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий военных.

В частности, бойцы поблагодарили бизнесмена за два дрона DJI Mavic 3, которые будут корректировать артиллерию и выполнять другие задачи разведки.

Боец другого подразделения также показал два бронированных автомобиля.

"Они едут на фронт, а завтра мы получим еще одно такое авто. Такая помощь приближает нашу победу", - отметил он.

Напомним, Павел Фукс с начала российской агрессии постоянно помогает различным подразделениям ВСУ, Нацгвардии, Нацполиции.

Он постоянно поставляет дроны, одежду, бронированные автомобили и прочее. В частности, такой микроавтобус получил спецотряд ГУР МО.