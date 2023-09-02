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ФСБ в оккупированной Волновахе запугивает украинцев и призывает "голосовать", - Генштаб

Суббота 02 сентября 2023 07:21
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ФСБ в оккупированной Волновахе запугивает украинцев и призывает "голосовать", - Генштаб Фото: ФСБ в оккупированной Волновахе запугивает украинцев и призывает голосовать на "выборах" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Во оккупированной Волновахе Донецкой области представители оккупационных администраций агитировали местное население, пытаясь принудительно вовлечь детей школьного возраста в образовательный процесс по программе РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Кроме того, оккупанты призывали украинцев к участию в "выборах" и "голосовании" за кандидатов от партии "Единая Россия". Семьи, отказавшиеся отдавать детей в учебные заведения, посещают представители районных отделов образования в сопровождении ФСБ РФ.

В случае дальнейшего отказа от учебы на родителей составлялись протоколы о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Сообщается, что в случае составления трех таких протоколов родители будут лишены родительских прав, а детей передадут под опеку социальных служб детским домам на территории РФ.

Школьники на оккупированных Россией территориях

На временно оккупированных Россией территориях Украины местные оккупанты постоянно занимаются милитаризацией детей. Там постоянно проводятся так называемые "патриотические акции".

Так, ранее сообщалось, что в Крыму детей в школе начали учить обращаться с оружием. В сеть даже попало видео, как младшие школьники разбирают и собирают автомат.

Кроме того, крымские гауляйтеры решили научить школьников азов военной выучки. Для этого с 1 сентября в школах будет спецкурс, который пройдут все учащиеся, начиная с 5 класса.

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Донецкая область Волноваха окупанти Вторжение России в Украину
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