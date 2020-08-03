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ФРУ просить Кабмін знизити портові збори для мінімізації впливу пандемії на економіку

Київ, Понеділок 03 серпня 2020 16:33
ФРУ просить Кабмін знизити портові збори для мінімізації впливу пандемії на економіку
Фото: порт (з відкритих джерел)
Автор: РБК-Україна

У ФРУ вважають, що уряд зобов’язаний захистити експортно-орієнтовані галузі

Зниження портових зборів в умовах коронакризи дозволить зберегти експортно-орієнтовані галузі промисловості.

Про це йдеться у зверненні Федерації роботодавців України до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

У ФРУ вважають, що в умовах нинішнього спаду ділової активності через коронавірус, уряд зобов’язаний захистити експортно-орієнтовані галузі, що забезпечують надходження валюти в країну та наповнення державного бюджету. Зокрема, шляхом зниження портових зборів.

"Зниження ставок портових зборів дозволить утримати експортний потенціал України та забезпечити конкурентоспроможність вітчизняних підприємств на світових ринках. Адже зниження дозволить значно зменшити навантаження на українських виробників-експортерів та дозволить пропонувати їм свою продукцію на міжнародних ринках за адекватну ціну", - зазначається у зверненні.

У ФРУ також наголосили, що вважають неприпустимою ситуацію, коли вартість суднозаходу в українських портах значно вище, ніж в зарубіжних. Та зазначили, що зниження портових зборів сприятиме пожвавленню в портовій галузі.

Зокрема, запроваджене з 1 січня 2018 року зниження зборів на 20% дозволило збільшити вантажообіг в українських портах на 21% та досягнути рівня в 160 млн тон у 2019 році. За оцінками експертів, на сьогодні потенціал зниження портових зборів складає 40-50%.

"При подальшому зниженні портових зборів на 20% можна буде очікувати, що Україна збереже свої основні експортно-орієнтовані галузі та в перспективі річний вантажообіг на морських портах України у 2021-2025 рр. збільшиться до 190 млн тон", - зазначили в ФРУ.

Нагадаємо, раніше голова Федерації металургів Сергій Біленький заявив, що зниження портових зборів стало б кроком уряду назустріч промисловості, наголосивши, що це допоможе українським експортерам втримати свої позиції на світових ринках в умовах кризи.

Водночас виконавчий директор Української асоціації виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції (УкрФА) Сергій Кудрявцев заявив, що портові збори в українських портах найвищі серед країн Чорноморського регіону і вони економічно не обгрунтовані, їх потрібно знижувати.

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