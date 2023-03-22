ФРС США повысила ставку на четверть процентного пункта, до самого высокого с 2007 года
Федеральная резервная система (ФРС) США на заседании в среду, 22 марта, единогласным решением повысила базовую ставку на четверть процентного пункта до 4,75-5% годовых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление FOMC после заседания.
Такое повышение процентной ставки стало восьмым за год, и за такой период времени ФРС подняла ставку на 4,5 процентных пункта. Наряду с нынешним повышением в Федеральном комитете отметили, что будущее повышение не гарантировано и будет во многом зависеть от поступающих данных.
Так, Комитет будет внимательно следить за поступающей информацией и "оценивать последствия для денежно-кредитной политики".
"Комитет ожидает, что некоторое дополнительное ужесточение политики может быть целесообразным для достижения достаточно ограничительной позиции денежно-кредитной политики, чтобы со временем вернуть инфляцию к 2 процентам", - говорится в заявлении.
Решение о повышении совпало с ожиданиями большинства аналитиков.
"Снижение инфляции, вероятно, потребует периода роста ниже тренда и некоторого смягчения условий на рынке труда. Восстановление ценовой стабильности важно, чтобы подготовить почву для достижения максимальной занятости и стабильных цен в долгосрочной перспективе", - указывается в публикации.
В Комитете также упомянули недавнее банкротство ряда крупных банков, при этом подчеркнули, что в целом американская банковская система является "надежной и устойчивой".
Напомним, что до этого ставка на таком высоком уровне была в 2007 году.
Ранее сообщалось, что Минфин США готов к дополнительным мерам для преодоления банковского кризиса.
Напомним, акции банков резко снизились на прошлой неделе после того, как крах банка Silicon Valley вызвал опасения нового финансового кризиса.
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