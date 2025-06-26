На фронт в 18 лет: история добровольца "Рэмбо", который с детства готовился к войне

Назар Глущенко вступил в армию сразу после своего совершеннолетия. Сначала – пехота, потом – дроны, разведка, спецоперации. "Рэмбо" служит в 95-й ДШБ, с которой прошел фронт от Донбасса до Курщины. В разговоре с РБК-Украина он рассказал о своем пути на войне, первых боях и мотивации оставаться в строю.

Начало войны. 18-летний доброволец

Назару только исполнилось 18 лет, когда он пришел в военкомат в конце февраля 2022 года. Вместе с отцом они решили записаться добровольцами во вновь созданные подразделения на базе ТРО. 26 февраля еще ничего не удалось оформить – очереди, путаница, хаос. А уже 27-го получили автоматы и сели в автобус.

– Куда едем?

– На Донбасс.

"И все. Без вещей, без формы. У меня были только кроссовки, куртка и кофта", – вспоминает Назар. Но говорит, что несмотря на все проблемы имела место уверенность в действиях, ведь коллектив был создан из военных, которые уже имели большой боевой опыт.

"Ребята были вокруг опытные, которые прошли Пески, Мариуполь еще с 14-го года, поэтому сразу коллектив нормально соединился, такое братство чувствовалось, и так дальше двигались целый год", – рассказывает "Рембо".

Ему, признается военный, еще очень повезло попасть в армию, ведь в начале войны многим ребятам до 25 лет отказывали в военкоматах. "Я вместе со своим взводом попал в один список, и нас мобилизовали, потом выдали военные билеты и дальше этот процесс нормально оформили", – вспоминает боец.

Вместо срочной – сразу фронт

Несмотря на юный возраст, Назар был морально готов. С 9 лет он проходил обучение в молодежной патриотической организации "Молодая Сечь", которой руководил ветеран Афганистана. Было трудно – физически, морально, часто плакал. Но именно тогда, признается, закалился.

"В 9 лет я попал в омут патриотизма и милитаризма. Мы очень много работали с оружием, изучали оружие, стреляли из пневматических винтовок. Но очень большой багаж знаний давался именно в теории", – вспоминает Назар.

Для 9-летнего мальчика это было сложно. Ребенка оторвали из дома, бросили буквально в лес. Однако сейчас Назар рад, что произошло именно так, потому что тот опыт помог пережить сложности и вызовы уже на поле боя.

"Я хочу прямо сказать большое спасибо Анатолию Николаевичу за его работу. После его лагерей многие вступили в ряды ВСУ, в различных разведподразделениях служили и служат в дальнейшем. Я считаю, много дала его мотивация и его обучение нам. Именно это упорство и желание и любовь к военному делу", – говорит боец.

В формировании национального сознания также большую роль сыграло и воспитание в семье. Ведь родители закладывали понимание самоидентичности. "Национальное сознание формировала семья. О чем разговаривали, какие книги читали, на каком языке разговаривали, это тоже очень важно", – рассказывает Назар.

Назар был морально готов к службе в Вооруженных Силах, несмотря на свой молодой возраст (фото: РБК-Украина)

Первые бои – Запорожское направление

Начало мая 2022 года. Подразделение Назара зашло на Запорожье, когда враг наступал на Гуляйполе.

"Это как раз был тот момент, когда российские войска наступали на Гуляйполе, Великую Новоселку. И именно на этих этапах, когда им дали отпор и начали понемногу вытеснять. Там с нами совместно стояли запорожские бригады ТРО, которые так же на характере, просто дяди с автоматами остановили танки, а те (россияне - ред.) испугались и откатились", – рассказывает "Рэмбо".

После удачной операции совместно со смежными подразделениями удалось закрепиться. Дебютные бои молодого добровольца были в начале мая 2022 года, когда были первые попытки контрнаступления.

"У нас были гранатометы какие-то и все. Техники не было, только собственные пикапы. А против нас выезжал танчик, разбирал посадку прямой наводкой. И сейчас вспоминаю, да, как-то так страшно. Тогда тоже было страшно, но не было выбора отступать. Нам надо было держать эту посадку. И мы ее держали", – вспоминает боец.

Тот период Назар называет другой войной, которая сильно отличалась от того, что происходит сейчас. Не было еще так много дронов, но были свои сложности, особенно с обеспечением. Но это никого не огорчало и не останавливало.

"Есть кусок сала есть – хорошо, так и тянем. И так летом мы воевали. Наш батальон провел еще в мае наступление и освободили село Новополь", – рассказывает "Рэмбо".

На войне с отцом в одном окопе

Вместе с Назаром воевал его отец. Это, по словам военного, было и благословением, и бременем. "Здесь двояко на самом деле. Это очень классно, когда с тобой родной человек. Классно, когда там отец за тебя заботится. Говорит, давай поедим, достает банку тушенки, открываем, едим с галетами", – с улыбкой рассказывает доброволец.

Быть с родным на позициях трудно. Назар вспоминает, что в начале войны часто случались проблемы со связью, когда "старлинки" еще были редкостью. "Было так, что нет со мной связи, начался обстрел. Отец седеет, ведь не понятно, где я, что я. И так же я понимаю, как и матери, например, когда мы двое вместе на позициях, без связи", – объясняет Назар.

Боец вспоминает, что в те времена иногда приходилось идти полчаса, чтобы найти сеть, а иногда и вылезали аж на дерево, чтобы написать хоть одно сообщение маме, что все хорошо.

В своих первых боях парню вместе с побратимами пришлось вытеснять врага с Запорожского направления (фото: РБК-Украина)

"На войну вместе с отцом – это интересный опыт. Но я не советую этот опыт кому-то, потому что нельзя советовать такой опыт, как война. Это, в общем, хороший опыт. Но лучше бы его не было", -– рассуждает парень.

Один из самых тяжелых моментов, который запомнился, как они вдвоем с отцом молились под танковым обстрелом: "Очень сложно, возможно, кому-то представить, как это с отцом сидеть в одном окопе, по вам работает танчик, сыплются деревья, листья, все летит над окопом. И вот мы молимся вместе. И тогда думаешь – хорошо, что живы. Хорошо, что так".

От пехоты до разведки и дронов

После переформирования подразделения Назар перешел в 78 полк, а затем и в десантно-штурмовые войска, в частности в 95-ю бригаду, где он стал оператором БПЛА.

"Сначала летал на "Мавиках". Тогда это была редкость, теперь – стандарт. Впоследствии – FPV, ударные дроны, разведка в тылу", – говорит боец.

Он вспоминает, как на позициях под Роботиным постоянно в небе висели вражеские и наши беспилотники, как корректировали артиллерию, уничтожали технику и даже строили целые операции на основе дроновых данных. Но вражеские силы быстро начали учиться на нашем опыте.

"Нашу эту технологию начали повторять. Особенно не только с аэроразведкой, а именно вот с ударными дронами они начали это у нас подражать и забирать себе технологии. Тогда уже было настолько много вражеских FPV. Ну и "Мавик" - это же такая простая штука. Китайцы продают налево и направо, поэтому может любой купить", – объясняет военный.

Оборона Торецка и Курщина

В составе 95 ДШВ "Рэмбо" уже работал на разведывательных дронах самолетного типа. Сначала это были операции на Лиманском направлении, а затем - бои за Торецк.

"Я видел, как за месяц наших полетов, с первого дня, когда Торецк имел вид еще города... А уже когда мы снимались с направления, от города мало что осталось, там осталась только часть, которая была более-менее целая. Там, где шли бои", – рассказывает Назар.

"У нас бригада результативно поработала. Конечно, потеряли ребят, наших товарищей, но остановили на тот момент такое резкое продвижение врага", – вспоминает боец.

Затем было участие в операции на территории России – на Курщине. Хотя официально цель операции была засекречена, Назар говорит, что важно было воевать не только на своей земле. Это добавляло моральной силы.

В составе 95 ДШВ "Рэмбо" работал на разведывательных дронах самолетного типа (фото: РБК-Украина)

"Это было классное продвижение. Правильно сделаны мини-прохождения, восстановлены мосты там, где они были разрушены. Соответственно, спланировано несколько резервных основных трасс захода техники, сообщения", – объясняет Назар.

Однако на территории врага стал проблематичным вопрос связи. В Курской области не работали "старлинки" и не ловила украинская сотовая связь. Впоследствии эти проблемы были решены, но все же они сначала доставляли неудобства.

"Если бы именно связь была лучше, результат был бы больше. Потому что иногда колонны останавливались от того, что не знали куда ехать. Они не могли сориентироваться и не имели связи с командованием", – рассказывает "Рэмбо".

О мотивации и несправедливости

До недавнего времени Назар не имел льгот, которые имеют военные, работающие по контракту. Новый подход с контрактом на год и выплату 1 млн гривен для тех, кому нет 25 лет, он поддерживает, но признает – тем, кто ушел первым, было труднее.

"Мне немного обидно, но лучше пусть молодежь идет сейчас с мотивацией, чем не идет вообще. Твой дом - твоя ответственность. Никто ее за тебя не защитит", – отмечает Назар.

В конце разговора боец обращается к тем, кто до сих пор колеблется. "Или мы сейчас воюем, или потом будем жить под оккупацией. Это не вопрос политики – это о твоей маме, твоем доме, твоем будущем. Если не можешь воевать – помогай тылу, работай для ВСУ. Но не сиди в стороне".