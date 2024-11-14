Французский философ рассказал, как в университетах США преследуют евреев и изолируют их в кампусах

В американских университетах защищены все меньшинства, однако еврейские студенты подвергаются преследованиям, их называют "мишенями" и изолируют в кампусах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление французского философа, писателя и кинорежиссера Бернара-Анри Леви на KJF-2024.

Находясь в большом туре по американским университетским городкам в поддержку евреев, он отметил, что евреи чувствуют себя изолированными и озабочены тем, что США защищают их под определенными условиями в зависимости от политических взглядов.

"Общим ощущением от пребывания в кампусе Мичиганского университета, университета Калифорнии, Южной Калифорнии, Колумбии и Гарварда является то, что в кампусах существует лишь относительная защита и безопасность", - говорит Леви.

По его убеждению, США в общем поддерживают евреев, но в студенческих городках существует движение, которое очень специфично для страны и вызывает серьезную обеспокоенность.

"У них есть демонстрации безумных парней в масках Ку-Клукс-Клана, воспевание свободной Палестины, глобальная интифада и так далее. Это может привести к самому худшему", - предостерегает французский философ.

Леви убеждает молодых евреев, что им не нужно стыдиться поддержки Израиля, даже если они либералы, и гордиться своим происхождением.

"7 октября 2023 года стало доказательством того, что нет места в мире, где бы евреи были полностью в безопасности. Это вторжение в Израиль эскадронов ХАМАС доказывает, что даже Израиль, который является убежищем для всех преследуемых евреев в мире, не полностью безопасен", - подчеркнул он.

Кинорежиссер уверен, что Израиль так же, как и Украина, борется за собственную свободу против авторитарных режимов.

"У нас есть общая борьба против общего врага. Россия и Иран настолько близкие союзники, что можно сказать, что Израиль и Украина являются двумя линиями фронта одной глобальной войны", - отметил он.

Нынешний форум, организаторами которого являются Еврейская конфедерация Украины и The Jerusalem Post, был посвящен вопросам противостояния, которое образуют Россия, Иран и Северная Корея, и устранению угрозы роста антисемитизма во всем мире.

Напомним, KJF-2024 открылся со вступительного слова президента Еврейской конфедерации Украины, вице-президента Всемирного Еврейского Конгресса Бориса Ложкина. Он, в частности, напомнил, что в предыдущие сроки Дональда Трампа Украина начала активнее получать военную поддержку, которая впоследствии помогла противостоять российской агрессии.