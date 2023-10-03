Французская компания подписала с Украиной контракт о совместном производстве беспилотников

Французская компания Turgis & Gaillard подписала договор с украинским предприятием "Антонов" о совместном производстве уменьшенной и более дешевой версии беспилотника Aarok MALE.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LaTribune .

Как сообщает издание, соглашение было подписано во время визита министра обороны Франции Себастьяна Лекорня в Киев 28 сентября.

По словам президента и основательницы Turgis & Gaillard Фанни Тюржи, беспилотник "должен взлететь в Украине в следующем году".

Она уточнила, что после подписания соглашения украинская и французская сторона должны согласовать все последующие действия на промышленном и эксплуатационном уровне, чтобы начать производить беспилотника. В частности, нужно определиться с местом для сбора дрона и решить, какое французское и украинское оборудование выбрать для этого БПЛА.

Тюржи также отметила, что Aarok, который будет выпускать "Антонов", не пойдет на экспорт. Дрон предназначен только для Вооруженных сил Украины.

Французский беспилотник Aarok

Дрон Aarok - это беспилотник средней высоты и большой выносливости, несущий различные датчики и вооружение в зависимости от миссии. Максимальная скорость дрона - 463 км/ч. Он может летать в течение 30 часов и не требует подготовленной инфраструктуры.

Беспилотник был презентован на Парижском авиасалоне в июне 2023 года.

Украина подписала контракты с французскими компаниями

28 сентября министр обороны Франции Себастьен Лекорню вместе с делегацией представителей компаний, специализирующихся на производстве военной техники, прибыли с визитом в Киев.

Представители около двадцати компаний, занимающихся производством военной техники (бронетехники, артиллерии, беспилотников, кибербезопасности и разминирования) подписали около двадцати контрактов, писем о намерениях или меморандумах по взаимопониманию с украинскими промышленниками.

В Минобороны Франции отметили, что это "свидетельствует о мобилизации французских промышленных ноу-хау в поддержку Киева".