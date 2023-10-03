ua en ru
Вт, 03 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Французская компания подписала с Украиной контракт о совместном производстве беспилотников

Вторник 03 октября 2023 13:20
UA EN RU
Французская компания подписала с Украиной контракт о совместном производстве беспилотников Фото: французский беспилотник Aarok (aarok.fr)
Автор: Татьяна Степанова

Французская компания Turgis & Gaillard подписала договор с украинским предприятием "Антонов" о совместном производстве уменьшенной и более дешевой версии беспилотника Aarok MALE.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LaTribune.

Как сообщает издание, соглашение было подписано во время визита министра обороны Франции Себастьяна Лекорня в Киев 28 сентября.

По словам президента и основательницы Turgis & Gaillard Фанни Тюржи, беспилотник "должен взлететь в Украине в следующем году".

Она уточнила, что после подписания соглашения украинская и французская сторона должны согласовать все последующие действия на промышленном и эксплуатационном уровне, чтобы начать производить беспилотника. В частности, нужно определиться с местом для сбора дрона и решить, какое французское и украинское оборудование выбрать для этого БПЛА.

Тюржи также отметила, что Aarok, который будет выпускать "Антонов", не пойдет на экспорт. Дрон предназначен только для Вооруженных сил Украины.

Французский беспилотник Aarok

Дрон Aarok - это беспилотник средней высоты и большой выносливости, несущий различные датчики и вооружение в зависимости от миссии. Максимальная скорость дрона - 463 км/ч. Он может летать в течение 30 часов и не требует подготовленной инфраструктуры.

Беспилотник был презентован на Парижском авиасалоне в июне 2023 года.

Украина подписала контракты с французскими компаниями

28 сентября министр обороны Франции Себастьен Лекорню вместе с делегацией представителей компаний, специализирующихся на производстве военной техники, прибыли с визитом в Киев.

Представители около двадцати компаний, занимающихся производством военной техники (бронетехники, артиллерии, беспилотников, кибербезопасности и разминирования) подписали около двадцати контрактов, писем о намерениях или меморандумах по взаимопониманию с украинскими промышленниками.

В Минобороны Франции отметили, что это "свидетельствует о мобилизации французских промышленных ноу-хау в поддержку Киева".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция дрони
NEWS
Ситуация на фронте сегодня 3 октября
Ситуация на фронте сегодня 3 октября
DAILY
Деньги в обмен на реформы? Почему Запад ставит Украине условия и как это было до Зеленского
РБК-Украинаинформационное агентство Деньги в обмен на реформы? Почему Запад ставит Украине условия и как это было до Зеленского