ru ua
Пн, 22 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Франція заявила про блискавичну п'яту хвилю коронавірусу

Новость на русском →
Франція, Понеділок 22 листопада 2021 03:00
Франція заявила про блискавичну п'яту хвилю коронавірусу Фото: Франція заявила про блискавичну п'яту хвилю COVID (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Уряд Франції заявив, що бачить всі ознаки дуже швидкого поширення чергової хвилі коронавірусу. Влада хоче посилити контроль за використанням covid-сертифікатів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

За словами представника уряду Гібріель Атталь,"п'ята хвиля починається блискавичними темпами".

Як заявив Атталь, в країні кількість виявлених випадків зараження за минулий тиждень зросла практично на 80%. Він вказав на те, що влада має намір домагатися використання санітарних паспортів більш жорсткими методами.

Перед цим МОЗ країни повідомляв про приблизно 22,6 тис.нових випадків зараження. 23 людини померли від наслідків COVID-19.

У листопаді у Франції стартувала п'ята хвиля COVID-19. Міністерство охорони здоров'я розглядає питання про початок вакцинації для дітей молодше 12-річного віку. Також у Франції розглядають ревакцинації для осіб молодше 50 років.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус
NEWS
Данілов про війська біля України: Росія загострює ситуацію для підняття ставок на переговорах
Данілов про війська біля України: Росія загострює ситуацію для підняття ставок на переговорах
DAILY
Заручники транзиту. Що загрожує Україні, якщо Росія припинить постачання газу по ГТС до Європи
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Заручники транзиту. Що загрожує Україні, якщо Росія припинить постачання газу по ГТС до Європи