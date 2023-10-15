Франция развернула 7000 военных на фоне повышенной террористической угрозы
Во Франции вывели на улицы 7000 военных на фоне введения режима повышенной террористической угрозы после нападения уроженца России на учителя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В офисе президента Франции Эммануэля Макрона сообщили, что военные будут патрулировать улицы, по меньшей мере, до вечера понедельника, а возможно и дольше - зависит от ситуации.
Кроме этого, министр внутренних дел Джеральд Дарманин сообщал, что сообщения о якобы минировании Лувра, Версальского дворца и Лионского вокзала не подтвердились.
Он также подчеркнул, что в выходные за порядком будут следить 3500 полицейских. Они будут охранять людей на матчах и у еврейских мест.
Дарманин сказал, что в минувшую субботу было выявлено 189 антисемитских актов и проведено 65 арестов, добавив, что несколько локальных ассоциаций ХАМАС будут распущены.
Теракт в Аррасе
13 октября 20-летний чеченец, уроженец России с ножом напал на школу в городе Аррас на севере Франции, убив учителя по литературе и ранив еще двух человек. Его задержала полиция.
Национальная антитеррористическая прокуратура открыла расследование по пунктам "убийства в связи с террористической организацией", "покушения на убийство в связи с террористической организацией" и "объединения преступников-террористов с целью подготовки преступлений против народа".
После этого в стране был введен режим повышенной террористической угрозы.
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