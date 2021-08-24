ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Франція підтвердила візит Макрона в Україну,- Кулеба

Новость на русском →
Франція , Вівторок 24 серпня 2021 14:19
Франція підтвердила візит Макрона в Україну,- Кулеба Фото: Франція підтвердила візит президента Еммануеля Макрона в Україну
Автор: Сергій Пишкін

Президент Франції Еммануель Макрон прилетить до України з візитом. Міністр МЗС країни Жан-Ів Ле Дріан підтвердив відповідну інформацію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби під час пресконференції.

"Міністр Ле Дріан підтвердив намір президента Макрона здійснити візит, який стане символічним та знаковим для наших двосторонніх відносин", - відзначив Дмитро Кулеба.

Україна, зі свого боку, чекає на новий етап співробітництва з Францією.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція Президент
NEWS
У Києві проходить перший парад на Дніпрі до Дня незалежності
У Києві проходить перший парад на Дніпрі до Дня незалежності
DAILY
Валдіс Домбровскіс: Зараз немає консенсусу щодо подальшого розширення Євросоюзу
Мілан Лєліч, Юрій Дощатов Валдіс Домбровскіс: Зараз немає консенсусу щодо подальшого розширення Євросоюзу