Франція підтвердила візит Макрона в Україну,- Кулеба
Фото: Франція підтвердила візит президента Еммануеля Макрона в Україну
Президент Франції Еммануель Макрон прилетить до України з візитом. Міністр МЗС країни Жан-Ів Ле Дріан підтвердив відповідну інформацію.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби під час пресконференції.
"Міністр Ле Дріан підтвердив намір президента Макрона здійснити візит, який стане символічним та знаковим для наших двосторонніх відносин", - відзначив Дмитро Кулеба.
Україна, зі свого боку, чекає на новий етап співробітництва з Францією.