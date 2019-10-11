Франція ініціює зустріч антитерористичної коаліції через операцію Туреччини в Сирії

Фото: Жан-Ів Ле Дріан (flickr.com/francediplomatie)

У Франції побоюються, що ІДІЛ може скористатися зміною ситуації, щоб відродитися

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив про необхідність негайно провести зустріч очолюваної США міжнародної коаліції з боротьби з "Ісламською державою". Про це він сказав під час виступу по французькому телебаченню, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Франція пропонує провести зустріч міжнародної коаліції, щоб вести рішучу боротьбу. Головне тут - наша безпека, яка опинилася під ударом через турецький наступ (на курдів у Сирії, - ред.)", - сказав міністр.

Французький міністр побоюється, що ІДІЛ може скористатися "змінами на місцях", зокрема ситуацією в Сирії, щоб відродитися.

"Сьогодні коаліція повинна сказати, що ми будемо робити далі, як хоче діяти Туреччина, і як ми забезпечимо безпеку тих місць, де у в'язницях утримуються бойовики? Все це треба обговорити, щоб нам було ясно", - заявив Ле Дріан.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 9 жовтня оголосив про проведення на півночі Сирії військової спецоперації, яка почалася з авіаударів по позиціях курдів. Метою операції в Туреччині називають створення буферної зони, яка повинна захищати турецький кордон.