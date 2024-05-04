Франция поможет Германии и Чехии бороться с кибератаками из РФ
Франция окажет Германии и Чехии всевозможную поддержку в борьбе с кибератаками со стороны России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Франции.
Берлин и Прага недавно обвинили РФ в направленных против них кибератаках, оказавших влияние на работу различных учреждений. Причастной к этим кампаниям называют группу "APT28" (Fancy Bear), которую подозревают в связях с ГРУ.
"Эта угроза известна Франции; в октябре 2023 года мы подробно описали тактику, методы и процедуры этого способа действий, также нацеленные на французские организации, включая государственные учреждения, предприятия, университеты, а также научно-исследовательские институты и аналитические центры", – заявили в МИД Франции.
Отмечается, что Франция делает все возможное для укрепления своей способности адаптироваться к киберугрозам, особенно накануне европейских выборов, а также перед Олимпийскими играми в Париже.
Что предшествовало
Вчера стало известно, что в прошлом году учреждения Чехии стали мишенью для российской хакерской группы АРТ28, которая, как полагают, связана с Главным разведывательным управлением (ГРУ) РФ.
В конце 2023 года этой же группировке приписывали атаки на семь европейских правительств. Ранее эти киберпреступники были причастны к вмешательству в выборы США 2016 года.
Кроме того, в декабре прошлого года хакеры из "АРТ28" в очередной раз атаковали пользователей Украины и Польши. На этот раз злоумышленники воспользовались электронными письмами со ссылками на "документы".
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