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Фракція Порошенка звернулася до СБУ щодо заяв Оржеля про газ

Новини » Політика     28.11.2019 - 13:55
Фракція Порошенка звернулася до СБУ щодо заяв Оржеля про газ
Фото: Олексій Гончаренко (РБК-Україна)

У Порошенка просять СБУ розглянути заяву Оржеля

Заяви міністра енергетики та захисту довкілля Олексія Оржеля щодо можливості знову купувати напряму російський газ містять в собі ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110 КК України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну заяву до Служби безпеки, що передали депутати фракції "Європейська солідарність".

"Ми всі знаємо, що для Путіна енергетика – це не просто енергетика, це засіб геополітичного впливу. Газпром – це найбільш боєздатні війська РФ. Тому ми не можемо допустити такого розвитку подій. Україна не повинна знову сісти на "газову голку" з РФ. Ми всі пам’ятаємо, чим це завершилося в новітній історії України", – зазначив нардеп Олексій Гончаренко у коментарі журналістам біля будівлі СБУ.

"Ми пам’ятаємо попередні газові контракти і Харківські угоди. І завершилося це тим, що під цією газовою анестезією нам було ампутовано Крим, частину Донбасу, загинуло 13 тисяч українців", – додав Гончаренко.

Фракція "Європейська солідарність" вважає, що СБУ повинна розглянути цю заяву міністра енергетики як таку, яка загрожує національній безпеці України і може кваліфікуватися, як державна зрада.

Гончаренко наголосив, що правоохоронні органи також мають з’ясувати, чи отримував міністр енергетики відповідні директиви від вищого керівництва країни про відновлення прямих поставок газу з Росії і хто саме дав таку вказівку.

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