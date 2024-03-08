ua en ru
Пт, 08 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Форвард "Калгари" с дублями шайб и ассистов возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Тампа, Пятница 08 марта 2024 10:37
UA EN RU
Форвард "Калгари" с дублями шайб и ассистов возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео Фото: Егор Шарангович набрал четыре пункта против "Тампы-Бэй" (twitter.com/NHLFlames)
Автор: Антон Федорцив

Обозреватели Национальной хоккейной лиги выбрали центрального нападающего "Калгари Флеймз" Егора Шаранговича лучшим исполнителем игрового дня регулярного первенства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Белорусский форвард приложился к победе над "Тампой-Бэй" (6:3). Он забросил две шайбы и отдал две результативные передачи.

В стартовом периоде команды обменялись голами. В составе "Калгари" по передаче Шаранговича отличился Хант, а за "Лайтнинг" забил Шири. Во второй 20-минутке белорус дважды расписался в воротах Василевского – замкнул прострел Юбердо и "прошил" голкипера с дистанции.

Впоследствии закрепил преимущество "Флеймз" Пеллетье. Еще до конца периода Сирелли сократил отставание хозяев, но в финальной 20-минутке Коулмэн (ассист Шаранговича) и Манджапане увеличили отрыв "Калгари". Шайба Исимонта лишь подсластила горечь поражения "Тампы-Бэй".

В тройку звезд вечера также попали вингер "Нью-Джерси" Тимо Майер и нападающий "Нэшвилла" Филип Форсберг. Первый забросил три шайбы и отдал результативную передачу в противостоянии со "Сент-Луисом" (4:1). Вместо этого второй оформил хет-трик против "Баффало" (4:2).

Все результаты вечера в НХЛ:

Форвард &quot;Калгари&quot; с дублями шайб и ассистов возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

К слову, накануне защитник "Колорадо" Макар стал первой звездой с дебютным хет-триком.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НХЛ Хоккей
NEWS
Послание Путину и единственная просьба Украины. Что сказал Байден в обращении к Конгрессу
Послание Путину и единственная просьба Украины. Что сказал Байден в обращении к Конгрессу
DAILY
Шторм надвигается. Как Дональд Трамп идет к второму президентского сроку в США
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Шторм надвигается. Как Дональд Трамп идет к второму президентского сроку в США