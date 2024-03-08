Форвард "Калгари" с дублями шайб и ассистов возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ .

Белорусский форвард приложился к победе над "Тампой-Бэй" (6:3). Он забросил две шайбы и отдал две результативные передачи.

В стартовом периоде команды обменялись голами. В составе "Калгари" по передаче Шаранговича отличился Хант, а за "Лайтнинг" забил Шири. Во второй 20-минутке белорус дважды расписался в воротах Василевского – замкнул прострел Юбердо и "прошил" голкипера с дистанции.

Впоследствии закрепил преимущество "Флеймз" Пеллетье. Еще до конца периода Сирелли сократил отставание хозяев, но в финальной 20-минутке Коулмэн (ассист Шаранговича) и Манджапане увеличили отрыв "Калгари". Шайба Исимонта лишь подсластила горечь поражения "Тампы-Бэй".

В тройку звезд вечера также попали вингер "Нью-Джерси" Тимо Майер и нападающий "Нэшвилла" Филип Форсберг. Первый забросил три шайбы и отдал результативную передачу в противостоянии со "Сент-Луисом" (4:1). Вместо этого второй оформил хет-трик против "Баффало" (4:2).

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