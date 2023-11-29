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Форвард "Флориды" избил тафгая, ветеран "Нью-Джерси" расквасил нос оппоненту: драки вечера НХЛ

Среда 29 ноября 2023 12:59
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Форвард "Флориды" избил тафгая, ветеран "Нью-Джерси" расквасил нос оппоненту: драки вечера НХЛ Фото: Андерс Ли получил на орехи от Брендана Смита (newspressnow.com)
Автор: Антон Федорцив

Любители столкновений на льду получили новую порцию противостояний в большой игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Больше всего запомнились потасовки в Ньюарке и Торонто.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на протоколы поединков.

Капитан "Нью-Йорк Айлендерс" Андерс Ли решил выяснить отношения с форвардом "Нью-Джерси" Бренданом Смитом. Тот в центре площадки "принял" соперника грязноватым хитом.

Ли встретил недруга у борта и спровоцировал кулачный бой. Они быстро обменялись ударами в голову. Но выпады Смита оказались более акцентированными. Он разбил лицо оппонента, сбил шлем и заставил рефери встать на защиту "островитянина".

Нападающий "Торонто" Макс Доми в поисках приключений наткнулся на Сэма Беннетта. Форвард "Флориды" решил вступиться за партнеров, в предыдущих эпизодах пострадавших от сына легендарного тафгая Тая Доми.

Хулиганы изрядно обменялись ударами в начале схватки. Но скоро Беннетт захватил инициативу в поединке. Мощными выбросами в голову он несколько раз отправил Доми на лед, хотя тот пытался встать. В конце концов судьи остановили избиение хозяина льда.

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