На форуме PRNext объявили победителей рейтинга "Репутационные АКТИВисты"
На Международном форуме PRNext'25 объявили победителей юбилейного X Национального рейтинга качества управления корпоративной репутацией "Репутационные АКТИВисты - 2025".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение организаторов мероприятия.
В состав жюри рейтинга в этом году вошли 136 независимых аналитиков, отраслевых экспертов и журналистов ведущих деловых и отраслевых медиа. Они оценивали 650 компаний из разных секторов экономики, чтобы выбрать те, чья система репутационного менеджмента продемонстрировала наивысшую эффективность, устойчивость и зрелость в условиях адаптации к затяжной войне, рецессии и репутационной турбулентности.
Председатель Оргкомитета PRNext Елена Деревянко, партнер агентства PR-Service и вице-президент Украинской PR-Лиги, подвела итоги исследования и рассказала об особенностях нынешнего объявления победителей.
Так же, как и в прошлом году, в 2025 году не обнародуется перечень победителей в функциональных номинациях: "Репутационная стабильность", "Медиаактивность", "Инновационный подход", "Имиджевый капитал КСО" и "Антикризисная устойчивость". В отсутствие ряда ключевых игроков и номинаций, которые находятся на паузе, организаторы решили воздержаться от выводов на основе фрагментарных данных, которые не дадут реальной картины о ключевых составляющих репутационной устойчивости.
Также на паузе остается оценка качества репутационного менеджмента в отдельных отраслях, где итоги невозможно оценить из-за отсутствия стабильной деятельности или исчезновения объектов оценки в результате войны и/или временной потери Украиной контроля над отдельными территориями. Среди них - авиаперевозки, классические инвестиционные компании, машиностроение и часть тяжелой промышленности.
Аграрный сектор:
- Агросектор - агрохолдинги-производители и трейдеры - МХП
- Агросектор - поставщики агрохимии и посевного материала - Corteva Agriscience
FMCG:
- FMCG - food - Danone
- FMCG - non-food - Корпорация "Биосфера"
- FMCG - напитки non-alcohol / low alcohol - ABInBev EFES
- FMCG - напитки алкогольные - Bayadera Group
- FMCG - tobacco - Филип Моррис Украина
Строительство и девелопмент - К.А.Н. Девелопмент
Телекоммуникации:
- Телекоммуникации - операторы мобильной связи - Киевстар
- Телекоммуникации - операторы фиксированной связи - VEGA (Vodafone)
Транспорт и логистика:
- Транспорт и логистика - логистические компании - SAT
- Транспорт и логистика - почтово-логистические операторы и курьерские службы - Новая почта
- Транспорт и логистика - транспортные компании - Укрзализныця
- Транспорт и логистика - службы такси - Uklon
- Транспорт и логистика - сервисы доставки - Glovo
ТЭК:
- ТЭК - добыча, переработка нефти, газа и угля - ДТЭК Нефтегаз
- ТЭК - ритейл нефтепродуктов - WOG
- ТЭК - электроэнергетический сектор - ДТЭК
Финансы:
- Финансы - банки - Универсал банк/Monoвank
- Финансы - страховые компании life - UNIQA Жизнь
- Финансы - страховые компании non-life - ARX
HoReCa:
- HoReCa - управляющие ресторанные компании - рестораны Алекса Купера
- HoReCa - отели и управляющие гостиничные операторы - Эмили Резорт
IT:
- IT - soft - Genesis
- IT - hard - Asus
Металлургия - Метинвест
Ритейл:
- Ритейл - FMCG - АТБ-Маркет
- Ритейл - товары для дома - Эпицентр К
- Ритейл - ювелирные изделия - SOVA
- Ритейл - парфюмерия и косметика - Eva
- Ритейл - fashion - INTERTOP
- Ритейл - электроника - Comfy
Фармация и медицина:
- Фармация и медицина - медклиники - Медиком
- Фармация и медицина - медлаборатории - Дила
- Фармация и медицина - производители и импортеры - Фармак
- Фармация и медицина - аптеки - Фармастор (Аптека Доброго Дня, Первая социальная аптека, Экспресс Фарм).
Полный перечень победителей в каждой из отраслевых номинаций обнародован на страницах ежегодного альманаха Рейтинга, а также на его официальном сайте.
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