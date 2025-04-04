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На форуме PRNext объявили победителей рейтинга "Репутационные АКТИВисты"

Пятница 04 апреля 2025 18:26 promo
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На форуме PRNext объявили победителей рейтинга "Репутационные АКТИВисты" Фото: на форуме PRNext объявили победителей рейтинга "Репутационные АКТИВисты" (пресс-служба мероприятия)
Автор: Сергей Новиков

На Международном форуме PRNext'25 объявили победителей юбилейного X Национального рейтинга качества управления корпоративной репутацией "Репутационные АКТИВисты - 2025".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение организаторов мероприятия.

В состав жюри рейтинга в этом году вошли 136 независимых аналитиков, отраслевых экспертов и журналистов ведущих деловых и отраслевых медиа. Они оценивали 650 компаний из разных секторов экономики, чтобы выбрать те, чья система репутационного менеджмента продемонстрировала наивысшую эффективность, устойчивость и зрелость в условиях адаптации к затяжной войне, рецессии и репутационной турбулентности.

Председатель Оргкомитета PRNext Елена Деревянко, партнер агентства PR-Service и вице-президент Украинской PR-Лиги, подвела итоги исследования и рассказала об особенностях нынешнего объявления победителей.

Так же, как и в прошлом году, в 2025 году не обнародуется перечень победителей в функциональных номинациях: "Репутационная стабильность", "Медиаактивность", "Инновационный подход", "Имиджевый капитал КСО" и "Антикризисная устойчивость". В отсутствие ряда ключевых игроков и номинаций, которые находятся на паузе, организаторы решили воздержаться от выводов на основе фрагментарных данных, которые не дадут реальной картины о ключевых составляющих репутационной устойчивости.

Также на паузе остается оценка качества репутационного менеджмента в отдельных отраслях, где итоги невозможно оценить из-за отсутствия стабильной деятельности или исчезновения объектов оценки в результате войны и/или временной потери Украиной контроля над отдельными территориями. Среди них - авиаперевозки, классические инвестиционные компании, машиностроение и часть тяжелой промышленности.

Аграрный сектор:

  • Агросектор - агрохолдинги-производители и трейдеры - МХП
  • Агросектор - поставщики агрохимии и посевного материала - Corteva Agriscience

FMCG:

  • FMCG - food - Danone
  • FMCG - non-food - Корпорация "Биосфера"
  • FMCG - напитки non-alcohol / low alcohol - ABInBev EFES
  • FMCG - напитки алкогольные - Bayadera Group
  • FMCG - tobacco - Филип Моррис Украина

Строительство и девелопмент - К.А.Н. Девелопмент

Телекоммуникации:

  • Телекоммуникации - операторы мобильной связи - Киевстар
  • Телекоммуникации - операторы фиксированной связи - VEGA (Vodafone)

Транспорт и логистика:

  • Транспорт и логистика - логистические компании - SAT
  • Транспорт и логистика - почтово-логистические операторы и курьерские службы - Новая почта
  • Транспорт и логистика - транспортные компании - Укрзализныця
  • Транспорт и логистика - службы такси - Uklon
  • Транспорт и логистика - сервисы доставки - Glovo

ТЭК:

  • ТЭК - добыча, переработка нефти, газа и угля - ДТЭК Нефтегаз
  • ТЭК - ритейл нефтепродуктов - WOG
  • ТЭК - электроэнергетический сектор - ДТЭК

Финансы:

  • Финансы - банки - Универсал банк/Monoвank
  • Финансы - страховые компании life - UNIQA Жизнь
  • Финансы - страховые компании non-life - ARX

HoReCa:

  • HoReCa - управляющие ресторанные компании - рестораны Алекса Купера
  • HoReCa - отели и управляющие гостиничные операторы - Эмили Резорт

IT:

  • IT - soft - Genesis
  • IT - hard - Asus

Металлургия - Метинвест

Ритейл:

  • Ритейл - FMCG - АТБ-Маркет
  • Ритейл - товары для дома - Эпицентр К
  • Ритейл - ювелирные изделия - SOVA
  • Ритейл - парфюмерия и косметика - Eva
  • Ритейл - fashion - INTERTOP
  • Ритейл - электроника - Comfy

Фармация и медицина:

  • Фармация и медицина - медклиники - Медиком
  • Фармация и медицина - медлаборатории - Дила
  • Фармация и медицина - производители и импортеры - Фармак
  • Фармация и медицина - аптеки - Фармастор (Аптека Доброго Дня, Первая социальная аптека, Экспресс Фарм).

Полный перечень победителей в каждой из отраслевых номинаций обнародован на страницах ежегодного альманаха Рейтинга, а также на его официальном сайте.

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