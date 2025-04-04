На форуме PRNext объявили победителей рейтинга "Репутационные АКТИВисты"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение организаторов мероприятия.

В состав жюри рейтинга в этом году вошли 136 независимых аналитиков, отраслевых экспертов и журналистов ведущих деловых и отраслевых медиа. Они оценивали 650 компаний из разных секторов экономики, чтобы выбрать те, чья система репутационного менеджмента продемонстрировала наивысшую эффективность, устойчивость и зрелость в условиях адаптации к затяжной войне, рецессии и репутационной турбулентности.

Председатель Оргкомитета PRNext Елена Деревянко, партнер агентства PR-Service и вице-президент Украинской PR-Лиги, подвела итоги исследования и рассказала об особенностях нынешнего объявления победителей.

Так же, как и в прошлом году, в 2025 году не обнародуется перечень победителей в функциональных номинациях: "Репутационная стабильность", "Медиаактивность", "Инновационный подход", "Имиджевый капитал КСО" и "Антикризисная устойчивость". В отсутствие ряда ключевых игроков и номинаций, которые находятся на паузе, организаторы решили воздержаться от выводов на основе фрагментарных данных, которые не дадут реальной картины о ключевых составляющих репутационной устойчивости.

Также на паузе остается оценка качества репутационного менеджмента в отдельных отраслях, где итоги невозможно оценить из-за отсутствия стабильной деятельности или исчезновения объектов оценки в результате войны и/или временной потери Украиной контроля над отдельными территориями. Среди них - авиаперевозки, классические инвестиционные компании, машиностроение и часть тяжелой промышленности.

Аграрный сектор:

Агросектор - агрохолдинги-производители и трейдеры - МХП

Агросектор - поставщики агрохимии и посевного материала - Corteva Agriscience

FMCG:

FMCG - food - Danone

FMCG - non-food - Корпорация "Биосфера"

FMCG - напитки non-alcohol / low alcohol - ABInBev EFES

FMCG - напитки алкогольные - Bayadera Group

FMCG - tobacco - Филип Моррис Украина

Строительство и девелопмент - К.А.Н. Девелопмент

Телекоммуникации:

Телекоммуникации - операторы мобильной связи - Киевстар

Телекоммуникации - операторы фиксированной связи - VEGA (Vodafone)

Транспорт и логистика:

Транспорт и логистика - логистические компании - SAT

Транспорт и логистика - почтово-логистические операторы и курьерские службы - Новая почта

Транспорт и логистика - транспортные компании - Укрзализныця

Транспорт и логистика - службы такси - Uklon

Транспорт и логистика - сервисы доставки - Glovo

ТЭК:

ТЭК - добыча, переработка нефти, газа и угля - ДТЭК Нефтегаз

ТЭК - ритейл нефтепродуктов - WOG

ТЭК - электроэнергетический сектор - ДТЭК

Финансы:

Финансы - банки - Универсал банк/Monoвank

Финансы - страховые компании life - UNIQA Жизнь

Финансы - страховые компании non-life - ARX

HoReCa:

HoReCa - управляющие ресторанные компании - рестораны Алекса Купера

HoReCa - отели и управляющие гостиничные операторы - Эмили Резорт

IT:

IT - soft - Genesis

IT - hard - Asus

Металлургия - Метинвест

Ритейл:

Ритейл - FMCG - АТБ-Маркет

Ритейл - товары для дома - Эпицентр К

Ритейл - ювелирные изделия - SOVA

Ритейл - парфюмерия и косметика - Eva

Ритейл - fashion - INTERTOP

Ритейл - электроника - Comfy

Фармация и медицина:

Фармация и медицина - медклиники - Медиком

Фармация и медицина - медлаборатории - Дила

Фармация и медицина - производители и импортеры - Фармак

Фармация и медицина - аптеки - Фармастор (Аптека Доброго Дня, Первая социальная аптека, Экспресс Фарм).

Полный перечень победителей в каждой из отраслевых номинаций обнародован на страницах ежегодного альманаха Рейтинга, а также на его официальном сайте.