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Формула-1 сменила формат гран-при на новый сезон

Вторник 06 февраля 2024 16:29
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Формула-1 сменила формат гран-при на новый сезон Фото: Макс Ферстаппен выиграл четыре из шести спринтов в прошлом году (redbullcontentpool.com)
Автор: Антон Федорцив

Команды Королевы автоспорта договорились о внесении изменений в регламент этапов со спринтами и правил использования системы понижения лобового сопротивления DRS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт чемпионата.

F1 внесла изменения в формат этапов с короткими заездами. В грядущем сезоне квалификация к спринту будет проходить в пятницу, а не в субботу. Основная же квалификация напротив перенесена на субботу с пятницы.

Теперь пилоты в первый день гоночного уикенда будут иметь одну практику и квалификацию к спринту. В субботу же будут проходить спринт и квалификация к гран-при. В воскресенье – основная гонка. В этом году запланировано 6 спринтов.

Первый заезд на 100 километров примет пятый гран-при грядущего сезона – китайский Шанхай (19-21 апреля). Далее спринт запланировали в Майами, Австрии, США, Сан-Паулу, Катаре. В прошлом году большинство коротких заездов выиграл чемпион Макс Ферстаппен (четыре из шести).

Комиссия Формулы-1 утвердила и другие изменения. В частности, лимит силовых установок на предстоящие два сезона подняли до четырех. Что касается использования DRS, то теперь пилоты смогут активировать систему за круг после старта/рестарта гонки, а не через две.

К слову, ранее "Феррари" оформила сенсационный переход Хэмилтона на сезон-2025.

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