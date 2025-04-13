Формула-1: Пиастри выиграл Гран-при Бахрейна

Пилот "Макларена" Оскар Пиастри принес своей команде первую победу в Бахрейне в истории, второй раз в сезоне поднявшись на высшую ступень подиума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки .

Главная борьба на трассе "Сахир" развернулась между Пиастри, его партнером по команде Ландо Норрисом, пилотом "Мерседеса" Джорджем Расселом и Шарлем Леклером из "Феррари".

Норрис допустил ошибку на старте, получил пятисекундный штраф, что фактически лишило его шансов на победу. Несмотря на это, британец сумел опередить пилотов "Феррари" (Леклера и Льюиса Хэмилтона) и прорвался на подиум. Более того, он имел прекрасную возможность на финальном круге обойти Рассела и стать вторым, но не реализовал ее. Пилот "Мерседеса" таким образом не позволил "Макларену" оформить победный дубль.

Действующий чемпион мира Макс Ферстаппен ("Ред Булл") на этот раз не смог продемонстрировать свою привычную скорость и финишировал лишь шестым. А его новый напарник Юки Цунода добыл свои первые очки в сезоне, завершив гонку на девятой позиции.

Также стоит отметить двойной финиш в топ-10 пилотов "Хааса" и первые зачетные баллы "Альпина", ставшие возможными благодаря Пьеру Гасли, который добрался до финиша седьмым.

Гран-при Бахрейна, топ-10

Оскар Пиастри ("Макларен") - 57 кругов Джордж Рассел ("Мерседес") +15,499 Ландо Норрис ("Макларен") +16,273 Шарль Леклер ("Феррари") +19,679 Льюис Хэмилтон ("Феррари") +27,993 Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +34,395 Пьер Гасли ("Альпин") +36,002 Эстебан Окон ("Хаас") +44,244 Юки Цунода ("Ред Булл") +45,061 Оливер Берман ("Хаас") +47,594

В личном зачете с 77-ю очками лидирует Норрис. На второе место поднялся Пиастри (74), который опередил Ферстаппена (69). Четвертый пока Рассел - 63 очка. Этот квартет существенно оторвался от других. У пятого - Леклера - только 32 пункта.

В Кубке конструкторов первым идет "Макларен" (151 очко), на втором месте - "Мерседес" (93), на третьем - "Ред Булл" (71).

Очередной этап сезона-2025 - Гран-при Саудовской Аравии состоится уже в следующий уик-энд. Он пройдет 19-20 апреля на городской трассе Джидды.