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Forbes передав гуманітарному проекту "Фріда" два автомобілі "швидкої допомоги"

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П'ятниця 20 травня 2022 13:18
Forbes передав гуманітарному проекту "Фріда" два автомобілі "швидкої допомоги" Фото: Forbes передав гуманітарному проекту "Фріда" два автомобілі "швидкої допомоги" 
Автор: Ілона Свиридова

Українська видавнича компанія UYAVY! LLC, що випускає в Україні журнал Forbes, передала гуманітарному проекту "Фріда" два автомобілі швидкої допомоги. Вони були закуплені в Німеччині і пожертвувані для порятунку постраждалих українців і їх медичної евакуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на організатора медичного гуманітарного проекту "Фріда", представника першого медичного центру Тель-Авіва Романа Гольдмана.

За його словами, надійшли "швидкі" представляють унікальне для України явище і належать до автомобілів реанімаційного класу "С". Ці машини були переобладнані на боннському тюнінговому виробництві C. Miesen GmbH, що займається розробкою спеціалізованих медичних автомобілів понад 130 років.

Автомобілі створені на базі Mercedes Sprinter, призначені саме для реанімаційних бригад і оснащені всім, що необхідно для порятунку життя людини.

Мікроавтобус перевозить, крім медичного екіпажу, одного або двох хворих або поранених, автомобіль укомплектований найсучаснішим медичним обладнанням.

Forbes передав гуманітарному проекту &quot;Фріда&quot; два автомобілі &quot;швидкої допомоги&quot;

Крім того, в спеціально адаптованій незалежній підвісці, що забезпечує плавну їзду по розбитих війною українських дорогах. Це вкрай важливо при перевезенні людей з переломами, поєднаними й черепно-мозковими травмами, інсультом.

"Наш проект - волонтерський, тому мені особливо приємно, що нашим донором, жертводавцем є журнал Forbes - Обличчя української бізнес-спільноти. Спонсорська підтримка медичних проектів - звична практика для великого бізнесу в розвинених країнах. Добре, що вона приходить і в Україну. Упевнений, що цьому прикладу підуть багато бізнесменів, готові допомагати своїм співгромадянам", - зазначив Роман Гольдман.

Нагадаємо, медичний гуманітарний проект "Фріда" діє в Україні з початку березня, співпрацюючи з кількома сотнями українських та ізраїльських медиків, і надаючи медичну допомогу цивільному населенню, постраждалому від військових дій.

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Forbes Гуманітарна допомога
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