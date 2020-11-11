У Фонді соцстрахування назвали підставу для страхових виплат медпрацівникам

Фото: лікарі (Віталій Носач/РБК-Україна)

Фонд соціального страхування назвав підставу для страхових виплат медичним працівникам та членам їх сімей. Це - акт розслідування захворювання.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

"Документом для отримання страхових виплат є акт розслідування гострого професійного захворювання, пов’язаного з виробництвом, за формою, встановленою Порядком розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві", - сказано у повідомленні.

Документ складається комісією із розслідування, що створюється територіальними органами Держпраці (у випадку смерті) та роботодавцем (в інших випадках).

Акт складають виключно на підставі епідеміологічного розслідування випадку інфікування медпрацівника та висновку профпатолога щодо встановлення діагнозу, пов’язаного із COVID-19.

"Епідеміологічне розслідування, у якому чітко визначаються обставини, час та джерело інфікування, проводиться установами або відповідними посадовими особами, підпорядкованими Міністерству охорони здоров’я", - додали у фонді.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вимагав розробити програму страхування лікарів від COVID-19.

Як писало РБК-Україна, у середині жовтня повідомлялося, що з початку пандемії коронавірусу на компенсації заробітку медикам, хворим COVID-19, уже направили 3,2 млн гривень.