Фонд "Все для победы" передал на фронт 340 автомобилей и 350 дронов

Фонд "Все для победы" вместе с эстонским фондом MTÜ Slava Ukraini приобрели и передали в зону боевых действий более 340 автомобилей, более 350 дронов и более 50 тепловизоров и прицелов, более 100 глушителей и более 100 генераторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Также фонд приобрел форму для военных более чем на 1 миллион евро и товаров медицинского назначения на сумму более 3 млн евро.

"Каждый военный борется за право на свободную жизнь украинцев, платя огромную цену", - подчеркнул основатель и директор благотворительного фонда "Все для победы" Геннадий Васьков.

По его словам, недавно он с командой фонда вернулся с самого горячего направления войны - Бахмута, куда отвозил автомобили, 18 тепловизионных оптических прицелов и 120 глушителей более 2,5 млн гривен для нужд спецназовцев.

"Наша задача - обеспечение технических, медицинских и пищевых потребностей украинских бойцов, воюющих на передовой, а также гражданских жителей на деоккупированных территориях. Благодарность наших военных, эмоции простых людей - это то, что заставляет нас продолжать двигаться дальше, приезжать на передовую и приближать победу", - добавляет Геннадий Васьков.

Также в конце апреля 2023 фонд передал базовые бытовые вещи (одеяла, подушки, фонари, свечи, спички) жителям Харьковской области: города Изюм, поселков Морозовка, Веселое, Слабуновка, Вишневое. Всего при организационной поддержке фонда уже передано почти 23 тыс. наборов продуктов, средств гигиены и вещей первой потребности.