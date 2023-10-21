Фонд Мкртчана передал БПЛА, печки и генераторы военным в Донецкой области

Благотворительный фонд Эдуарда Мкртчана приобрел и передал защитникам 5 крупных разведывательных БПЛА "ВАЛК-1" и 80 дронов-камикадзе, а также 230 печей и 13 генераторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

"Со снижением температуры обостряется потребность на фронте в БПЛА и средствах обогрева. Вместе с моим Благотворительным фондом мы собрали средства и приобрели для нескольких подразделений ВСУ 5 комплексов БПЛА "ВАЛК-1" и одну наземную станцию управления. Эти современные беспилотники для аэроразведки летать при низких температурах на высоте, где их тяжело достать", - сообщили в фонде.

Кроме того, фонд передал бойцам 80 FPV дронов вместе с сумками для хранения и транспортировки.

Также приобрели 13 инверторных дизельных генераторов DALGAKIRAN мощностью 8.8 кВт и 230 металлических печей для обогрева.



Передача помощи военным состоялась с участием и. председателя Донецкой областной военной администрации Игоря Мороза и при содействии экс-главы Донетчины, а сейчас председателем Антимонопольного комитета Украины Павлом Кириленко.

"Нам важно готовиться к изменениям условий ведения войны. Чтобы технически быть на голову выше врага. Это сделает нас сильнее и сохранит жизнь и здоровье наших воинов", - сообщил Эдуард Мкртчан, участвующий в боевых действиях на Донетчине.

Благотворительный Фонд Эдуарда Мкртчана активно помогает военным и гражданским Донбассам. С начала 2023 года на средства фонда для военных покупаются и передаются транспортные средства, генераторы, зарядные станции, системы очистки воды и пожаротушения.

Гражданское население и общины получают машины скорой помощи, продуктовые наборы, печи для обогрева, генераторы, строительные материалы для восстановления инфраструктуры.