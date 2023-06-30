Фонд Машурова передал больнице в Донецкой области карету скорой помощи

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Приобретенный автомобиль марки Mercedes Benz специально оснащен для проведения экстренной реанимации. Здесь есть все - от дефибриллятора и аппаратов ИВЛ до кислородных баллонов. Все оборудование сертифицировано и отвечает современным европейским стандартам.

"Больница в Мирнограде обслуживает и больных, и раненых. Здесь крайне необходимо современное оборудование, которое позволяет сохранить не одну человеческую жизнь. Надеемся, что приобретенное нами авто облегчит труд медиков", - рассказал основатель фонда Вадим Машуров.

В свою очередь директор Мирноградской центральной городской больницы Ольга Гостева поблагодарила меценатов за помощь.

"Наше медицинское учреждение не слишком мощное и "тяжелых" больных часто приходится перевозить в Днепр. Для этого новый автомобиль пригодится как нельзя лучше", - отметила она.

Напомним, благотворительный фонд Вадима Машурова специализируется на помощи гражданским прифронтовым регионам. Фонд поддерживает тех. кто потерял дома, работу и доходы, а также нуждающихся в постоянном уходе и лечении.

В течение апреля 2023 года фонд провел первую масштабную акцию по оказанию благотворительной помощи гражданским, пострадавшим в результате военных действий в Украине.

В частности, передал 1000 продуктовых и гигиенических наборов для ВПЛ из Херсонской области в Запорожье и инвалидов и пожилых людей в Херсон, которые не имеют возможности обеспечить себя вещами первой необходимости и требуют ухода.

В мае, фонд Машурова приобрел средства личной гигиены для ВПЛ из Херсонской и Николаевской областей, которые занимаются Николаевским гериатрическим пансионатом, а именно: 80 упаковок подгузников, крайне необходимых для ухода за стариками.