Фонд Губського передав ЗСУ 5 тис. індивідуальних експрес-тестів на COVID-19

Фото: Богдан Губський (прес-служба)

Губський висловив подяку військовослужбовцям Збройних сил, які щодня борються за незалежність держави

Фонд інтелектуальної співпраці "Україна-XXI століття" передав головному військовому клінічному госпіталю Міністерства оборони 5 тис. індивідуальних експрес-тест-систем для діагностики антитіл на коронавірус.

Про це повідомляє прес-служба фонду, передає РБК-Україна.

Богдан Губський висловив подяку військовослужбовцям Збройних сил, які щодня борються за незалежність держави.

"Українські військові щодня ризикують життям в епіцентрі бойових дій на Сході України, тому здоров'я військовослужбовців ЗСУ є питанням національної безпеки України. Саме тому я вважаю, що кожен свідомий українець повинен приєднатися до допомоги тим, хто кожен день знаходиться на передовій", - зазначив Губський.

Своєю чергою, командувач медичних сил ЗСУ Ігор Хоменко подякував Фонду за допомогу військовим.

"Допомога Фонду "Україна-ХХІ століття" зараз вкрай важлива і необхідна. Символічно, що передача тестів відбувається саме 10 червня, в день, коли нашому госпіталю виповниться 265 років. Він є найпотужнішою військово-медичною установою країни, лікував і лікує наших захисників. Ми щодня маємо випадки захворювань на коронавірус в лавах Збройних силах. Проте, можу запевнити, що попри COVID-19 Збройні сили України залишаються цілком боєздатними. Коронавірус не може підірвати нашу оперативну готовність. Попри пандемію, українські військовослужбовці здатні виконувати завдання за призначенням і готові до відбиття агресії на суші, морі або в повітрі, у тому числі завдяки таким партнерам, як Фонд "Україна-XXI століття", - зазначив Хоменко.

За словами командувача, отримані тести будуть розподілені по всьому військово-медичних клінічних центрів, гарнізонним і мобільним госпіталям, в першу чергу, в районі проведення ООС.

Зазначалося, що тепер у лавах ЗСУ лабораторно зафіксовано 296 захворювань COVID-19, в - 154 людини. Під контролем медиків зараз знаходяться близько 600 військових, які контактували з хворими.

За інформацією фонду, експрес-тести нещодавно отримали також військовослужбовці Державної прикордонної служби і працівники Служби безпеки України.

Експрес-тести "Testsealabs" прості у використанні і дозволяють отримати результат всього за 15 хвилин.

Нагадаємо, Фонд інтелектуальної співпраці "Україна-XXI століття" розробив програму щодо надання психологічної підтримки дітям з Донбасу та переселенцям з Криму, які мають посттравматичний сидром, отриманий в результаті військових дій на Сході України та окупації Криму.

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Автор: РБК-Україна