Фонд держмайна не має наміру відмовлятися від модуля оцінки нерухомості

Трубаров також анонсував запуск ще одного авторизованого майданчика для реєстрації оцінки нерухомості

Фонд держмайна (ФДМ) України не має наміру відмовлятися від модуля оцінки нерухомості, що встановлює мінімальну вартість об'єктів при реєстрації звітів оцінки нерухомості в Єдиній базі даних звітів про оцінку. Про це в.о. голови ФДМ Віталій Трубаров написав на своїй сторінці в Facebook.

"Всі ті, хто припинив продаж і чекає, що модуль закриють, можуть не сподіватися - цього не буде", - написав він.

Він заявив, що за п'ять днів роботи у базі зареєстровано 3,6 тис. звітів на загальну суму оціночної вартості 1,9 млрд грн. У той же час за п'ять днів модуль не допустив до реєстрації звіти по 417 об'єктах на загальну суму майже 135 млн грн. Причиною, за словами в.о. голови ФДМ, є занижена вартість.

"Місто Чортків Тернопільської області, будинок на 80 "квадратів" оцінений в 760 грн. Навіть якщо цей об'єкт у жахливому стані, то його вартість в сотні разів більша. І таких прикладів за п'ять днів роботи системи можна навести безліч", - констатує Трубаров.

Він також повідомив про намір у найближчі дні запустити ще один авторизований майданчик для реєстрації оцінки нерухомості.

"Незабаром їх буде п'ять, і оцінювачі зможуть вибирати між їхніми послугами. Також кожен суб'єкт господарської діяльності має можливість зареєструвати свій майданчик", - зазначив Трубаров.

Фото: скріншот поста Трубарова на Facebook

Раніше Українське товариство оцінювачів у листі до глави ФДМ відзначило, що індикативи (мінімальна вартість нерухомості), за якими система може не допустити внесення звіту про оцінку базу, не завжди відповідає ситуації на ринку, а сам майданчик "ОЦІНКА.online" має проблеми з реєстрацією оцінювачів та з безпідставним списанням коштів у разі відмови в реєстрації звіту.

Крім того, товариство оцінювачів вважає економічно необґрунтованою вартість послуг єдиної функціонуючої майданчика (390 грн), оскільки дана сума "у багатьох випадках навіть перевищує ціну послуг з оцінки".