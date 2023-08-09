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Фонд Ахметова отправил 6 тысяч продуктовых наборов в прифронтовый Покровск

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Среда 09 августа 2023 11:51
Фонд Ахметова отправил 6 тысяч продуктовых наборов в прифронтовый Покровск Фото: Фонд Ахметова отправил 6 тысяч продуктовых наборов в прифронтовый Покровск (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Фонд Рината Ахметова направил в Покровск Донецкой области 6 тысяч наборов с продуктами длительного хранения. Их будут получать местные жители. В том числе и те, кто пострадал во время последнего ракетного обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

В каждом наборе - макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

Сейчас Покровск в трауре, - 7 августа российская ракета попала в жилой дом. Ранения получили более 80 человек, 9 погибли.

Фонд Рината Ахметова готов оказать помощь пострадавшим в результате этого преступления: лечение, реабилитация, психологическая помощь. Пишите в мессенджер фонда http://m.me/AkhmetovFDU или звоните на бесплатную горячую линию 0800509001 (линия работает с понедельника по пятницу).

Напомним, с начала полномасштабной войны фонд передал почти 270 тысяч наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

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